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13 ноября 2018, 14:08



Фестиваль "Nauka 0+" пройдет в начале декабря в Красноярске. Традиционным партнером и соорганизатором мероприятия выступает компания «Норникель».

Мероприятие рассчитано на самую широкую аудиторию. Понятным и доступным языком фестиваль расскажет обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни. Как рассказала старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова, компания продолжает в этом году уже ставшую традиционной поддержку самого большого научного форума в стране, демонстрирующего детям и подросткам, насколько интересными могут быть наука и технологии: «Безусловно, значимо, чтобы интерес к науке, к различным дисциплинам формировался с детства». Совсем недавно фестиваль завершился в Мурманске. Город впервые был выбран в качестве центральной региональной площадки фестиваля. Одной из самых ярких площадок «Nauka 0+» стала «Станция «Норникель», работой которой руководили корпоративные волонтеры и сотрудники КГМК. При помощи виртуальных технологий любой желающий мог за несколько мгновений оказаться на промплощадке компании и даже поучаствовать в ее работе. Также свои разработки на фестивале представили еще совсем юные изобретатели школьники из Мончегорска и Печенгского района - финалисты конкурса «I Make», организованного «Норникелем» совместно с МГУ. С этими изобретениями они в сентябре завоевали высшую награду на международной выставке в Индонезии. Как отметил генеральный директор Кольской ГМК, дочернего предприятия «Норникеля», Евгений Борзенко компании важно создавать все возможное для успешного будущего подрастающего поколения: «Мы понимаем, что те дети, которые сейчас растут, - это наше будущее, это обеспечение наших будущих технологий, прорывных идей и нашего развития, поэтому наша компания с большим удовольствием поддерживает такие мероприятия».

Просмотров:148 Ежегодно «Nauka 0+» проходит в десятках городах по всей России. Уже полюбившийся многим красноярцам фестиваль «Nauka 0+» состоится в столице края 7-8 декабря, сообщает НИА-Красноярск.Мероприятие рассчитано на самую широкую аудиторию. Понятным и доступным языком фестиваль расскажет обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни.Совсем недавно фестиваль завершился в Мурманске. Город впервые был выбран в качестве центральной региональной площадки фестиваля. Одной из самых ярких площадок «Nauka 0+» стала «Станция «Норникель», работой которой руководили корпоративные волонтеры и сотрудники КГМК. При помощи виртуальных технологий любой желающий мог за несколько мгновений оказаться на промплощадке компании и даже поучаствовать в ее работе.Также свои разработки на фестивале представили еще совсем юные изобретатели школьники из Мончегорска и Печенгского района - финалисты конкурса «I Make», организованного «Норникелем» совместно с МГУ. С этими изобретениями они в сентябре завоевали высшую награду на международной выставке в Индонезии.