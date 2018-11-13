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13 ноября 2018, 14:25



Подведены итоги социально-экономического развития края за 9 месяцев 2018 года.

«В крае отмечается улучшение ключевых показателей экономического и социального развития по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – сообщил Егор Васильев. – Отмечается рост реальной заработной платы населения и положительная динамика показателей потребительского рынка. Индекс промышленного производства продолжает расти в большинстве отраслей края и пока составляет 106,6%». В частности, в обрабатывающих производствах рост составил 7,4%, при этом из 23 видов деятельности увеличение выпуска продукции отмечено в 16-ти. Производство пищевой продукции увеличилось почти на 7%, а сельскохозяйственной продукции на 3,2%. Также положительная динамика отмечается в добывающем секторе производства (6,3%), лесопромышленной (4,1%), металлургической (7,4%) отраслях края. «В текущем году в связи с продолжением реализации инвестиционных проектов, а также завершением подготовки к проведению Универсиады в крае показатели инвестиционной деятельности сохраняются на уровне прошлого года, – сообщил министр. – Организациями края инвестировано 257,4 млрд рублей в основной капитал, что на 2,7 % больше, чем за аналогичный период 2017 года». Также Егор Васильев рассказал о ситуации на потребительском рынке. По данным статистики, отмечено некоторое восстановление потребительского спроса – оборот розничной торговли увеличился на 1,3% в сопоставимых ценах. В секторе платных услуг населению отмечается рост более значительный – почти 6,5% (при этом в среднем по России – 2,8%). Отметим, что впервые за последние три года в розничной торговле отмечается положительная динамика. Также в крае увеличилась среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в реальном выражении на 6,5% и составила 43 718,6 руб. (для сравнения в России – 42 377 руб.). В своем выступлении министр экономики и регионального развития края Егор Васильев выделил тот факт, что за последние 20 лет в регионе самый низкий уровень зарегистрированной безработицы. Численность безработных граждан в Красноярском крае на конец сентября 2018 года составила 11,7 тыс. человек и по сравнению с началом года снизилась на 2,9 тыс. человек. В целом по итогам 9 месяцев 2018 г. основные показатели социально-экономического развития края достигают запланированных уровней.

Просмотров:149 На заседании правительства края министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев выступил с докладом о социально-экономическом развитии региона в 2018 году.«В крае отмечается улучшение ключевых показателей экономического и социального развития по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – сообщил Егор Васильев. – Отмечается рост реальной заработной платы населения и положительная динамика показателей потребительского рынка. Индекс промышленного производства продолжает расти в большинстве отраслей края и пока составляет 106,6%».В частности, в обрабатывающих производствах рост составил 7,4%, при этом из 23 видов деятельности увеличение выпуска продукции отмечено в 16-ти. Производство пищевой продукции увеличилось почти на 7%, а сельскохозяйственной продукции на 3,2%. Также положительная динамика отмечается в добывающем секторе производства (6,3%), лесопромышленной (4,1%), металлургической (7,4%) отраслях края.«В текущем году в связи с продолжением реализации инвестиционных проектов, а также завершением подготовки к проведению Универсиады в крае показатели инвестиционной деятельности сохраняются на уровне прошлого года, – сообщил министр. – Организациями края инвестировано 257,4 млрд рублей в основной капитал, что на 2,7 % больше, чем за аналогичный период 2017 года».Также Егор Васильев рассказал о ситуации на потребительском рынке. По данным статистики, отмечено некоторое восстановление потребительского спроса – оборот розничной торговли увеличился на 1,3% в сопоставимых ценах. В секторе платных услуг населению отмечается рост более значительный – почти 6,5% (при этом в среднем по России – 2,8%). Отметим, что впервые за последние три года в розничной торговле отмечается положительная динамика.Также в крае увеличилась среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в реальном выражении на 6,5% и составила 43 718,6 руб. (для сравнения в России – 42 377 руб.).В своем выступлении министр экономики и регионального развития края Егор Васильев выделил тот факт, что за последние 20 лет в регионе самый низкий уровень зарегистрированной безработицы. Численность безработных граждан в Красноярском крае на конец сентября 2018 года составила 11,7 тыс. человек и по сравнению с началом года снизилась на 2,9 тыс. человек.В целом по итогам 9 месяцев 2018 г. основные показатели социально-экономического развития края достигают запланированных уровней.