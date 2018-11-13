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13 ноября 2018, 14:50



На должность руководителя регионального фонда капитального ремонта по Красноярскому краю претендуют 13 кандидатов.

На конкурс поступило 16 заявок. Комиссия рассмотрела представленные документы на соответствие предъявляемым конкурсам требованиям. В их числе наличие специального образования, стаж работы и другие параметры. По результатам проверки комиссия определила 13 претендентов. Прошедшие отбор кандидаты пройдут тестирование на определение уровня квалификации. Этот этап проводит Министерство строительства и ЖКХ России. Тесты будут включать 50 вопросов. Для прохождения заключительного этапа конкурса кандидат должен набрать не менее 45 баллов. Отметим, комиссию по отбору претендентов на должность руководителя фонда возглавляет министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. В составе комиссии – специалисты отраслевых министерств, депутаты Законодательного собрания, а также представители Общественного совета. Заключительным этапом станет собеседование с каждым кандидатом. По итогам прохождения всех этапов комиссия определит победителя конкурса, набравшего наибольшее количество баллов.

Просмотров:151 Заявления от кандидатов на должность руководителя фонда капитального ремонта рассмотрели на заседании комиссии в министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края, сообщается на официальном портале Красноярского края.На конкурс поступило 16 заявок. Комиссия рассмотрела представленные документы на соответствие предъявляемым конкурсам требованиям. В их числе наличие специального образования, стаж работы и другие параметры. По результатам проверки комиссия определила 13 претендентов.Прошедшие отбор кандидаты пройдут тестирование на определение уровня квалификации. Этот этап проводит Министерство строительства и ЖКХ России. Тесты будут включать 50 вопросов. Для прохождения заключительного этапа конкурса кандидат должен набрать не менее 45 баллов.Отметим, комиссию по отбору претендентов на должность руководителя фонда возглавляет министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. В составе комиссии – специалисты отраслевых министерств, депутаты Законодательного собрания, а также представители Общественного совета.Заключительным этапом станет собеседование с каждым кандидатом. По итогам прохождения всех этапов комиссия определит победителя конкурса, набравшего наибольшее количество баллов.