Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 ноября 2018, 14:50

На должность руководителя регионального фонда капитального ремонта по Красноярскому краю претендуют 13 кандидатов.


Заявления от кандидатов на должность руководителя фонда капитального ремонта рассмотрели на заседании комиссии в министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края, сообщается на официальном портале Красноярского края.
На конкурс поступило 16 заявок. Комиссия рассмотрела представленные документы на соответствие предъявляемым конкурсам требованиям. В их числе наличие специального образования, стаж работы и другие параметры. По результатам проверки комиссия определила 13 претендентов.
Прошедшие отбор кандидаты пройдут тестирование на определение уровня квалификации. Этот этап проводит Министерство строительства и ЖКХ России. Тесты будут включать 50 вопросов. Для прохождения заключительного этапа конкурса кандидат должен набрать не менее 45 баллов.
Отметим, комиссию по отбору претендентов на должность руководителя фонда возглавляет министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. В составе комиссии – специалисты отраслевых министерств, депутаты Законодательного собрания, а также представители Общественного совета.
Заключительным этапом станет собеседование с каждым кандидатом. По итогам прохождения всех этапов комиссия определит победителя конкурса, набравшего наибольшее количество баллов.

Просмотров:151
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 13 ноября 2018 
17:59   Через час в Норильске начнется концерт Красноярский симфонический оркестр 17:55   Сегодня в театре журналистам предложили совершить виртуальную экскурсию. В Заполярном драматическом театре им. В. Маяковского прошла ...
17:55   Сегодня еще 52 норильских призывника отправились в красноярский сборный пункт 17:33   Медвежонок, спасенный на Диксоне, оказался медведицей! Пол малыша в «Роевом Ручье» определили зоологи
17:27   С улиц и дворов Норильска вывезено уже около 1 000 кубометров снега 16:38   В этом году открытие снежных городков запланировано на 21 декабря - в Талнахе, Кайеркане и Оганере и на 22 декабря - в Центральном районе.
16:27   Сегодня в Норильске прощались с Зоей Яковлевной Нардиной. 15:37   Мелкие водоемы Норильска замерзли, на Ламе и Глубоком пока вода открыта, сообщил на общегородской планерке Андрей Магеров, начальник управления ГО и ЧС.
15:21   Ситуация с пожарами в Норильске в октябре была достаточно спокойной, считают пожарные, несмотря на то, что у норильчанки в руках загорелся телефон. 15:12   В Мурманске обсудят экологические аспекты развития российской Арктики.
14:50   На должность руководителя регионального фонда капитального ремонта по Красноярскому краю претендуют 13 кандидатов. 14:25   Подведены итоги социально-экономического развития края за 9 месяцев 2018 года.
14:08   Фестиваль "Nauka 0+" пройдет в начале декабря в Красноярске. Традиционным партнером и соорганизатором мероприятия выступает компания «Норникель». 13:41   20 ноября в Норильске пройдет очередной день бесплатной юридической помощи.
13:37   Школа № 43 присоединилась к акции «Не мелочи жизни», которую организовал и проводит благотворительный фонд Норильска «Территория добра». 12:45   30-летняя норильчанка обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Уголовное дело направлено в суд.
12:25   Полмиллиона рублей заплатили норильчане за курение в общественных местах. 12:17   А цены все растут. В Красноярском крае цены на потребительском рынке за месяц, с сентября по октябрь 2018 года, увеличились на 0,4 процента.
11:57   С завтрашнего дня участок дороги в начале Ленинского проспекта закроют на четверо суток. 11:44   «Молодёжь: свобода и ответственность». Под таким названием в Норильской епархии начались V Региональные Рождественские образовательные чтения.
11:29   Юные правозащитники из Норильска могут претендовать на участие в образовательном проекте прокуратуры и детского центра «Артек». Региональный этап конкурса уже объявлен. 11:16   В Енисейском речном пароходстве определили лучшие экипажи навигации 2018 года.
10:52   Норильская транспортная прокуратура подвела итоги деятельности на объектах водного, воздушного, железнодорожного транспорта за девять месяцев текущего года. 10:20   В Норильске объявлено штормовое предупреждение.
10:10   В Норильске проводится конкурс творческих программ «Город дорожной безопасности». 10:01   Телефонов тоже три. Следователи Норильска направили в суд уголовное дело о краже мобильных телефонов и денег.
09:42   Норильск присоединился к Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 09:33   «Норникель» продемонстрировал экспертам из России и Норвегии сокращение негативного воздействия предприятий компании на экологию в Норильске и на Кольском полуострове.
09:29   Норильский транспортный прокурор разъясняет особенности привлечения работников к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 09:25   «Николай Козырев. Звезды и время». Музей готовится открыть выставку к 120-летию выдающегося российского астрофизика, заключенного Норильлага Николая Александровича Козырева.
09:20   Красноярский край «лидирует» по числу детей-сирот и разрушенных семей. 09:18   Экс-министр соцполитики Красноярского края Галина Пашинова проходит свидетелем по делу о хищениях.

 12 ноября 2018 
17:18   Жителя Норильска будут судить за кражу золотых украшений на крупную сумму денег. 17:11   Жители Большого Норильска могут принять участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью».
16:21   В Норильске продолжаются игры Ночной хоккейной лиги. По итогам ледовых баталий сильнейшие команды поедут весной на всероссийский финал в Сочи. 15:58   Лапша замерзла – эксперимент удался. Житель Норильска повторил опыт полярников.
15:57   В норильской библиотеке проходит традиционный конкурс юных чтецов. Школьники читают произведения писателей и поэтов Севера. 15:46   Организаторы проекта «Великие имена России» озвучили шорт-листы голосования по присвоению имен российским аэропортам. В Норильске это ...
15:40   Пресс-служба "Нордстара" официально прокомментировала инцидент в небе. 15:17   Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в церемонии зажжения городской чаши огня Универсиады-2019 в Казани.
15:14   Выпускник одной из школ Норильска избран губернатором Хакасии. 15:06   Норильчане стали призерами всероссийских соревнований по спортивной гимнастике.
14:53   В разных районах Норильска произошли два пожара в гостинках. 14:47   Новая техника и экипировка для Вооруженных сил РФ в Арктике прошла испытания на Таймыре и Ямале.
14:36   В Норильске выявили сильнейших дзюдоистов на первенстве ДЮСШ. 14:21   Стартовал чемпионат Таймыра по мини-футболу среди любительских команд Первой лиги.
13:37   В связи с аварийной посадкой самолета Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку. По ее результатам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. 13:35   В зимний период 2018-2019 года на водных объектах Красноярского края планируется открыть 135 ледовых переправ.
13:27   Норильчане заняли призовые места на первом международном чемпионате Евразии по стритлифтингу. 13:22   Cтолица Таймыра уже готовится к Дню Победы и приглашает принять участие в патриотической акции «Вместе с дедом на Парад».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх