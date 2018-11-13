Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 ноября 2018, 15:12



В Мурманске обсудят экологические аспекты развития российской Арктики.

Экологический форум является преемником экологической конференции «Норникеля», на площадке которой уже много лет обсуждаются самые актуальные вопросы экологического развития северных территорий России. Детально вопросы экологизации промышленного производства, экологических изменений в законодательстве, мирового опыта охраны окружающей среды, а также устойчивого развития северных территорий обсудят на тематических секциях 15 ноября: «Экологизация промышленного производства. Лучшие практики», «Экологические изменения в законодательстве: современные требования и технологии», «Мировой опыт охраны окружающей среды. Лучшие примеры и тренды», «Устойчивое развитие северных территорий. Взаимодействие бизнеса, государства и общества». Представители федеральных и региональных органов власти, эксперты, ученые, руководители российских общественных организаций, представители международных экологических организаций, а также сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере, поделятся опытом реализации природоохранных мероприятий в Арктике, поднимут вопросы социально-экологической ответственности бизнеса, направлений реализации национального проекта «Экология» на северных территориях, внедрения наилучших доступных технологий и технологической модернизации и пр. Второй день Экофорума полностью посвящен вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Площадкой для тематической секции станет визит-центр заповедника «Пасвик». Директор «Пасвика», который и выступит модератором дискуссии, представит проекты заповедника, а эксперты в своих докладах затронут такие темы как экотуризм, сохранение биоразнообразия, государственно-частное партнерство, приграничное сотрудничество в области охраны окружающей среды, а также волонтерские движения, что особенно актуально в контексте подходящего к концу Года добровольца. На экофоруме будет проведена презентация текущих и перспективных проектов экофонда СФУ, «Норникеля» и других крупных промышленных компаний, заинтересованных в улучшении экологической обстановки в российской Арктике.

Просмотров:149 Свыше 200 экспертов соберутся 15-16 ноября в Мурманске для обсуждения экологических вопросов развития российской Арктики. VII Экологический форум «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий» станет одним из самых заметных мероприятий Мурманской международной деловой недели. Организаторами экофорума выступают ПАО «ГМК «Норильский никель», Экологический фонд Сибирского федерального университета и Научно-исследовательский институт проблем экологии.Экологический форум является преемником экологической конференции «Норникеля», на площадке которой уже много лет обсуждаются самые актуальные вопросы экологического развития северных территорий России.Детально вопросы экологизации промышленного производства, экологических изменений в законодательстве, мирового опыта охраны окружающей среды, а также устойчивого развития северных территорий обсудят на тематических секциях 15 ноября: «Экологизация промышленного производства. Лучшие практики», «Экологические изменения в законодательстве: современные требования и технологии», «Мировой опыт охраны окружающей среды. Лучшие примеры и тренды», «Устойчивое развитие северных территорий. Взаимодействие бизнеса, государства и общества».Представители федеральных и региональных органов власти, эксперты, ученые, руководители российских общественных организаций, представители международных экологических организаций, а также сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере, поделятся опытом реализации природоохранных мероприятий в Арктике, поднимут вопросы социально-экологической ответственности бизнеса, направлений реализации национального проекта «Экология» на северных территориях, внедрения наилучших доступных технологий и технологической модернизации и пр.Второй день Экофорума полностью посвящен вопросам развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Площадкой для тематической секции станет визит-центр заповедника «Пасвик». Директор «Пасвика», который и выступит модератором дискуссии, представит проекты заповедника, а эксперты в своих докладах затронут такие темы как экотуризм, сохранение биоразнообразия, государственно-частное партнерство, приграничное сотрудничество в области охраны окружающей среды, а также волонтерские движения, что особенно актуально в контексте подходящего к концу Года добровольца.На экофоруме будет проведена презентация текущих и перспективных проектов экофонда СФУ, «Норникеля» и других крупных промышленных компаний, заинтересованных в улучшении экологической обстановки в российской Арктике.