Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 ноября 2018, 15:21



Ситуация с пожарами в Норильске в октябре была достаточно спокойной, считают пожарные, несмотря на то, что у норильчанки в руках загорелся телефон.

По районам в октябре пожары распределились следующим образом: в Центральном районе было восемь случаев, в Талнахе - семь, в Кайеркане - четыре, в Оганере - два. В числе пострадавших были только жители Центрального района. На Талнахской, 81, произошел пожар на площади 7 кв. м, горели домашние вещи, из-за чего пострадали мужчина 1981 г. р. и женщина 1978 г. р. Они были госпитализированы с отравлением продуктами горения. 24 октября в квартире на Нансена, 100, у норильчанки произошло возгорание в руках телефона марки Samsung Galaxy А5. Женщина поступила в городскую больницу с ожогами рук и головы. 22 октября в частном гараже погиб в результате пожара мужчина. С понижением температуры воздуха на улице владельцы личного автотранспорта стали утеплять автомобили, это происходит не всегда правильно, из-за чего также возникают возгорания. В целом же обстановка с пожарами в городе была спокойной, резонансных событий не было. Об этом в ходе общегородской планерки доложил начальник отряда федеральной противопожарной службы по Норильску Виталий Казак.

Просмотров:199 Всего за месяц был зарегистрирован 21 пожар, что на три меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В пожарах один человек погиб, травмированных было трое. Общий ущерб от всех возгораний составил 158 тысяч рублей. При тушении пожаров огнеборцы спасли 39 человек, из которых девять детей.По районам в октябре пожары распределились следующим образом: в Центральном районе было восемь случаев, в Талнахе - семь, в Кайеркане - четыре, в Оганере - два. В числе пострадавших были только жители Центрального района. На Талнахской, 81, произошел пожар на площади 7 кв. м, горели домашние вещи, из-за чего пострадали мужчина 1981 г. р. и женщина 1978 г. р. Они были госпитализированы с отравлением продуктами горения.24 октября в квартире на Нансена, 100, у норильчанки произошло возгорание в руках телефона марки Samsung Galaxy А5. Женщина поступила в городскую больницу с ожогами рук и головы.22 октября в частном гараже погиб в результате пожара мужчина.С понижением температуры воздуха на улице владельцы личного автотранспорта стали утеплять автомобили, это происходит не всегда правильно, из-за чего также возникают возгорания.В целом же обстановка с пожарами в городе была спокойной, резонансных событий не было. Об этом в ходе общегородской планерки доложил начальник отряда федеральной противопожарной службы по Норильску Виталий Казак.