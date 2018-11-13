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13 ноября 2018, 15:37



Мелкие водоемы Норильска замерзли, на Ламе и Глубоком пока вода открыта, сообщил на общегородской планерке Андрей Магеров, начальник управления ГО и ЧС.

Уровень воды на реке Норильской в районе первого водозабора составляет 14,09 метра. Ведется мониторинг уровня воды для того, чтобы при его снижении немедленно принять меры. Все ответственные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Просмотров:157 Ледовая ситуация в черте Норильска достаточно спокойная, однако спасатели предупреждают об опасности выхода на неокрепший лед. Сегодня толщина льда в небольших водоемах достигает 10-15 сантиметров. А вот акватория озер Лама и Глубокое пока не замерзли, в минувшие выходные там был сильный шторм.Уровень воды на реке Норильской в районе первого водозабора составляет 14,09 метра. Ведется мониторинг уровня воды для того, чтобы при его снижении немедленно принять меры. Все ответственные службы находятся в состоянии повышенной готовности.