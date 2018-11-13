Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 ноября 2018, 16:27



Сегодня в Норильске прощались с Зоей Яковлевной Нардиной.

Напомним, одной из самых ярких и инициативных общественниц города, ветерана войны и труда, первого заместителя председателя норильского Совета ветеранов Зои Яковлевны Нардиной не стало 8 ноября. Она ушла из жизни в кардиологическом отделении городской больницы. Завтра, 14 ноября, дочь Светлана увозит Зою Яковлевну в Кольчугино (Владимирская область), где она и будет похоронена. Добрая и светлая память!

Просмотров:175 Ритуал прощания и отпевания состоялся сегодня в полдень в ритуальном зале на Голиково. Ветеран военного тыла Зоя Яковлевна Нардина навсегда останется в сердцах любящих ее людей.Напомним, одной из самых ярких и инициативных общественниц города, ветерана войны и труда, первого заместителя председателя норильского Совета ветеранов Зои Яковлевны Нардиной не стало 8 ноября. Она ушла из жизни в кардиологическом отделении городской больницы.Завтра, 14 ноября, дочь Светлана увозит Зою Яковлевну в Кольчугино (Владимирская область), где она и будет похоронена.Добрая и светлая память!