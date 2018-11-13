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13 ноября 2018, 16:38



В этом году открытие снежных городков запланировано на 21 декабря - в Талнахе, Кайеркане и Оганере и на 22 декабря - в Центральном районе.



Просмотров:178 В этом году жителей всех районов строители городков порадуют ледяными фигурами, которых в прошлом году было значительно меньше, чем запланировано теперь. Разместятся городки в парке у озера Долгое и на Театральной площади, не останутся без снежных забав Талнах и Кайеркан. В Оганере снежный городок сместят относительно обычного местоположения, что связано с появлением на традиционном месте детского игрового комплекса.