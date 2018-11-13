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13 ноября 2018, 17:27



С улиц и дворов Норильска вывезено уже около 1 000 кубометров снега

Улично-дорожную сеть убирают три подрядчика - УАДиС, ЦАТК, «Илан-Норильск». В совокупности они убрали около 73 тысяч тонн снега (в октябре и ноябре прошлого года – 260 тысяч тонн). Как отметил Евгений Войник, дорожные службы к работе в зимний период готовы, в этом году организации обновили парк снегоуборочной техники. УАДиС приобрёл два снегоочистительных моноблока на базе Volvo. Парк «Илан-Норильск» пополнился пятью 27-тонными автосамосвалами, также компания получила по две единицы комбинированных дорожных машин и погрузчиков, а также автогрейдер. За очистку дворовых территорий отвечают управляющие компании.

Просмотров:128 О снегоуборке в Норильске на общегородской планерке доложил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений Войник. Он отметил, что в этом году зима менее снежная нежели прошлогодняя. Годом ранее к этому времени успели убрать уже восемь тысяч кубов снега.Улично-дорожную сеть убирают три подрядчика - УАДиС, ЦАТК, «Илан-Норильск». В совокупности они убрали около 73 тысяч тонн снега (в октябре и ноябре прошлого года – 260 тысяч тонн). Как отметил Евгений Войник, дорожные службы к работе в зимний период готовы, в этом году организации обновили парк снегоуборочной техники. УАДиС приобрёл два снегоочистительных моноблока на базе Volvo. Парк «Илан-Норильск» пополнился пятью 27-тонными автосамосвалами, также компания получила по две единицы комбинированных дорожных машин и погрузчиков, а также автогрейдер.За очистку дворовых территорий отвечают управляющие компании.