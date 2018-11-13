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13 ноября 2018, 17:33



Медвежонок, спасенный на Диксоне, оказался медведицей! Пол малыша в «Роевом Ручье» определили зоологи

«Немножко инсайда. Барышня таки оказалась барышней, естественные приметы не подвели. Врачи и зоологи оказались на высоте, медвежонок проснулся уже в специально отремонтированном вольере. Авроре обстановочка явно не нравится, подглядывает за соседкой, обиженно сопит и пытается съесть меня. Феликс довольно делает вид, что он не при делах», – написал в «Фейсбуке» директор парка Андрей Горбань.

Просмотров:125 История спасения малыша началась в сентябре, когда жители Диксона заметили белого медвежонка на улицах поселка. Однако мамы-медведицы рядом не было, медвежонок скитался один. Решили переселить его в «Роев ручей». Определили возраст, около двух лет, и вес, около 100 килограммов, но пол узнали только сейчас, сообщает КП.«Немножко инсайда. Барышня таки оказалась барышней, естественные приметы не подвели. Врачи и зоологи оказались на высоте, медвежонок проснулся уже в специально отремонтированном вольере. Авроре обстановочка явно не нравится, подглядывает за соседкой, обиженно сопит и пытается съесть меня. Феликс довольно делает вид, что он не при делах», – написал в «Фейсбуке» директор парка Андрей Горбань.