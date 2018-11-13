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13 ноября 2018, 17:55



Сегодня еще 52 норильских призывника отправились в красноярский сборный пункт

По словам начальника отдела военного комиссариата Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Валерия Нестерова, в основном норильчане отправляются служить на Дальний Восток, в Забайкальский край и в Центральный военный округ, где чаще всего служат в сухопутных войсках, ракетных войсках стратегического назначения, ВКС, ВДВ и на флоте. Интервью с Валерием Нестеровым о ходе осенней призывной компании читайте в ближайшем номере «Заполярной правды».

Просмотров:121 Напомним, что осенняя призывная кампания началась 1 октября и продлится до 31 декабря. Войска уже пополнили 123 наших земляка, всего же до конца этого года из Норильска и Таймыра в Вооруженные силы отправятся 298 человек. Весенняя призывная компания начнется 1 апреля.По словам начальника отдела военного комиссариата Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Валерия Нестерова, в основном норильчане отправляются служить на Дальний Восток, в Забайкальский край и в Центральный военный округ, где чаще всего служат в сухопутных войсках, ракетных войсках стратегического назначения, ВКС, ВДВ и на флоте.Интервью с Валерием Нестеровым о ходе осенней призывной компании читайте в ближайшем номере «Заполярной правды».