Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 ноября 2018, 17:55



Сегодня в театре журналистам предложили совершить виртуальную экскурсию. В Заполярном драматическом театре им. В. Маяковского прошла очередная репетиция нового виртуального спектакля «Гиперборея. Плато Путорана»

Действие спектакля развернуто: зрители сидят прямо на большой сцене театра. Кроме крутящихся кресел, для них заготовлены очки виртуальной реальности, с помощью которых люди смогут погрузиться в мир таймырской природы, на глубину шахты, побывать на водопадах и озере Лама. Сюжет динамичен, уникален, в спектакле задействованы два персонажа - актер и исследователь, ученый, которые непрерывно спорят друг с другом о происхождении северной земли. Билеты на спектакль, который в театре планируют сделать репертуарным, уже в продаже. Первые просмотры пройдут в день "Аргиша", 17 ноября, в 15.00 и 18.00 часов.

Просмотров:122 Напомним, премьерные показы с использованием VR-технологий о влиянии территории на человека в поисках смысла жизни состоится в рамках этнофестиваля "Большой Аргиш".Действие спектакля развернуто: зрители сидят прямо на большой сцене театра. Кроме крутящихся кресел, для них заготовлены очки виртуальной реальности, с помощью которых люди смогут погрузиться в мир таймырской природы, на глубину шахты, побывать на водопадах и озере Лама. Сюжет динамичен, уникален, в спектакле задействованы два персонажа - актер и исследователь, ученый, которые непрерывно спорят друг с другом о происхождении северной земли.Билеты на спектакль, который в театре планируют сделать репертуарным, уже в продаже. Первые просмотры пройдут в день "Аргиша", 17 ноября, в 15.00 и 18.00 часов.