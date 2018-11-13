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13 ноября 2018, 17:59



Через час в Норильске начнется концерт Красноярский симфонический оркестр

В Дудинке 16 ноября в кино-досуговом центре «Арктика» состоится концерт струнного ансамбля Красноярского симфонического оркестра. В программе – ярчайшие шедевры русской и зарубежной музыки. Кроме того, программа фестиваля включает образовательную часть. На базе Норильского колледжа искусств 15 ноября состоится открытый мастер-класс скрипача Ивана Почекина. - Одна из наших приоритетных задач – повышать доступность высококачественного музыкального искусства для жителей малых и отдаленных городов края. Благодаря федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» мы сможем привезти фестиваль в один из самых северных городов мира, - отмечает генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Просмотров:134 Красноярская краевая филармония впервые проведет в Заполярье «Самый северный фестиваль». Первый концерт состоится в 19 часов в Норильске. В дни фестиваля, 13 и 14 ноября, норильчане услышат два концерта Красноярского академического симфонического оркестра с участием лауреатов международных конкурсов, звезд исполнительского искусства Ивана и Михаила Почекиных (Москва). За дирижерским пультом выступит главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев.В Дудинке 16 ноября в кино-досуговом центре «Арктика» состоится концерт струнного ансамбля Красноярского симфонического оркестра. В программе – ярчайшие шедевры русской и зарубежной музыки. Кроме того, программа фестиваля включает образовательную часть. На базе Норильского колледжа искусств 15 ноября состоится открытый мастер-класс скрипача Ивана Почекина.- Одна из наших приоритетных задач – повышать доступность высококачественного музыкального искусства для жителей малых и отдаленных городов края. Благодаря федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» мы сможем привезти фестиваль в один из самых северных городов мира, - отмечает генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.