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14 ноября 2018, 10:41



Ограничения на автодороге, ведущей из Норильска в аэропорт, сняты.

Ограничение действовало со вчерашнего вечера. Приостанавливалось и движение автобуса 33-го маршрута, который доставляет пассажиров в аэропорт. Автобус 31-го маршрута курсировал между Центральным районом города и Кайерканом по расписанию. Невозможным оказалось лишь выполнение последних рейсов в районе полуночи. Из-за плохой видимости на дороге пассажирские автобусы не смогли проехать. Часть людей были вывезены машинами повышенной проходимости, оставшимся предложили переждать непогоду в Городском центре культуры. 25 человек провели ночь в ГЦК, позавтракали, а рано утром разъехались по домам. С 05.05 движение 31-го маршрута возобновилось по расписанию.

Просмотров:147 По решению ГИБДД автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель – Дудинка открыта для движения всех видов автотранспорта.Ограничение действовало со вчерашнего вечера. Приостанавливалось и движение автобуса 33-го маршрута, который доставляет пассажиров в аэропорт.Автобус 31-го маршрута курсировал между Центральным районом города и Кайерканом по расписанию. Невозможным оказалось лишь выполнение последних рейсов в районе полуночи. Из-за плохой видимости на дороге пассажирские автобусы не смогли проехать. Часть людей были вывезены машинами повышенной проходимости, оставшимся предложили переждать непогоду в Городском центре культуры. 25 человек провели ночь в ГЦК, позавтракали, а рано утром разъехались по домам. С 05.05 движение 31-го маршрута возобновилось по расписанию.