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14 ноября 2018, 10:59



«Норникель» и работники компании подписали новый Коллективный договор на 2018-2021 годы.

Новый Коллективный договор разработан с учетом опыта социального партнерства прошлых лет и предложений трудовых коллективов. Он включает в себя все изменения, связанные с новыми законодательными требованиями, касающимися социально-трудовых отношений и условий труда отдельных категорий работников. При этом все социальные обязательства, которые традиционно компания предоставляет своим сотрудникам и членам их семей, сохранятся и в новом документе, отмечают в «Норникеле». «Трудовой коллективный договор, который у нас действовал последние шесть лет, предоставлял работникам компании один из самых мощных социальных пакетов в отрасли и, возможно, во всей стране, — прокомментировал подписание документа Владимир Потанин. — Цель обновленного трудового договора, который мы заключаем сегодня, — сохранение и унификация прав и льгот, имеющихся у работников. Кроме того, компания планирует не только сохранить эти возможности, но и расширить их за счет медицинского страхования и присоединения к новому Коллективному договору расширенного списка предприятий «Норникеля». Надеюсь, новый договор станет еще одним шагом вперед на пути развития диалога между работниками и работодателями». В свою очередь представитель работников компании — председатель социально-трудового совета компании Роман Ляшко — отметил, что в новом Коллективном договоре закреплены ранее предоставленные работникам гарантии со стороны работодателя. «Документ сохраняет ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы считаем, что компанией достигнут высокий уровень социальной ответственности. Нашим работникам это позволяет постоянно повышать качество и производительность труда», — подчеркнул Ляшко. В частности, новый документ предусматривает основные гарантии, закрепленные действующим Коллективным договором: условия оплаты труда работников; для районов Крайнего Севера — ежегодную компенсацию проезда работников и членов их семей к месту проведения отпуска, а также компенсацию расходов работников, заканчивающих свою трудовую деятельность в компании, на проезд и провоз багажа к новому постоянному месту жительства; возможность оздоровления работников и членов их семей в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях; получение материальной помощи при наступлении тяжелых жизненных обстоятельств; льготные условия приобретения жилья и многие другие. Новый Коллективный договор будет действовать максимально возможный срок — три года.

Просмотров:186 Со стороны работодателя документ подписал президент компании Владимир Потанин, со стороны работников — председатель социально-трудового совета Роман Ляшко и председатель профсоюза «Норильский никель» Михаил Чиж.Новый Коллективный договор разработан с учетом опыта социального партнерства прошлых лет и предложений трудовых коллективов. Он включает в себя все изменения, связанные с новыми законодательными требованиями, касающимися социально-трудовых отношений и условий труда отдельных категорий работников. При этом все социальные обязательства, которые традиционно компания предоставляет своим сотрудникам и членам их семей, сохранятся и в новом документе, отмечают в «Норникеле».«Трудовой коллективный договор, который у нас действовал последние шесть лет, предоставлял работникам компании один из самых мощных социальных пакетов в отрасли и, возможно, во всей стране, — прокомментировал подписание документа Владимир Потанин. — Цель обновленного трудового договора, который мы заключаем сегодня, — сохранение и унификация прав и льгот, имеющихся у работников. Кроме того, компания планирует не только сохранить эти возможности, но и расширить их за счет медицинского страхования и присоединения к новому Коллективному договору расширенного списка предприятий «Норникеля». Надеюсь, новый договор станет еще одним шагом вперед на пути развития диалога между работниками и работодателями».В свою очередь представитель работников компании — председатель социально-трудового совета компании Роман Ляшко — отметил, что в новом Коллективном договоре закреплены ранее предоставленные работникам гарантии со стороны работодателя. «Документ сохраняет ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы считаем, что компанией достигнут высокий уровень социальной ответственности. Нашим работникам это позволяет постоянно повышать качество и производительность труда», — подчеркнул Ляшко.В частности, новый документ предусматривает основные гарантии, закрепленные действующим Коллективным договором: условия оплаты труда работников; для районов Крайнего Севера — ежегодную компенсацию проезда работников и членов их семей к месту проведения отпуска, а также компенсацию расходов работников, заканчивающих свою трудовую деятельность в компании, на проезд и провоз багажа к новому постоянному месту жительства; возможность оздоровления работников и членов их семей в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях; получение материальной помощи при наступлении тяжелых жизненных обстоятельств; льготные условия приобретения жилья и многие другие.Новый Коллективный договор будет действовать максимально возможный срок — три года.