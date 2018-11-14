Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 ноября 2018, 11:27



Более 7 млрд руб. потратит край на Универсиаду в 2019 году.

В записке минфина говорится, что в 2019 году на подготовку к проведению Универсиады предусматривается 7,7 млрд рублей: 2,2 млрд — средства федерального бюджета, 5,5 млрд — средства бюджета края. Эти деньги запланированы на завершающие этапы подготовительных мероприятий в рамках заключенных контрактов, а также на организацию и проведение Универсиады. Первоначально на Универсиаду планировали потратить 46 млрд рублей, но расходы увеличились - это связано в первую очередь с благоустройством Красноярска, пишет «Наш Красноярский край». Подводя итоги заседания комиссии, ее председатель Павел Ростовцев сказал: «В будущем году расходы из краевого бюджета на Универсиаду не такие значительные, как в 2017 и 2018 годах, поскольку объекты уже построены. Тем не менее несколько миллиардов рублей закладываются в проект регионального бюджета на 2019 год. Сегодня у депутатов были вопросы к правительству в части обоснованности тех сумм, которые указаны в проекте главного финансового документа и требуются дополнительно. Краевые власти намерены отстаивать интересы региона по минимизации этих расходов перед федеральным центром. Депутаты надеются, что исполнительная власть будет рачительно относиться к тратам из региональной казны. Не на все вопросы члены правительства дали сегодня ответы депутатам, в том числе о текущем содержании спортобъектов, в какую сумму обойдется каждое сооружение. Надеюсь, что к началу рассмотрения проекта бюджета во втором чтении такая информация будет представлена». По итогам обсуждения комиссия поддержала проект Закона «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов».

Просмотров:133 В Законодательном собрании Красноярского края прошло заседание комиссии по подготовке к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. Депутаты, члены правительства, аудиторы Счетной палаты и руководители исполнительной дирекции Студенческих игр обсудили проект краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.В записке минфина говорится, что в 2019 году на подготовку к проведению Универсиады предусматривается 7,7 млрд рублей: 2,2 млрд — средства федерального бюджета, 5,5 млрд — средства бюджета края. Эти деньги запланированы на завершающие этапы подготовительных мероприятий в рамках заключенных контрактов, а также на организацию и проведение Универсиады.Первоначально на Универсиаду планировали потратить 46 млрд рублей, но расходы увеличились - это связано в первую очередь с благоустройством Красноярска, пишет «Наш Красноярский край».Подводя итоги заседания комиссии, ее председатель Павел Ростовцев сказал: «В будущем году расходы из краевого бюджета на Универсиаду не такие значительные, как в 2017 и 2018 годах, поскольку объекты уже построены. Тем не менее несколько миллиардов рублей закладываются в проект регионального бюджета на 2019 год. Сегодня у депутатов были вопросы к правительству в части обоснованности тех сумм, которые указаны в проекте главного финансового документа и требуются дополнительно. Краевые власти намерены отстаивать интересы региона по минимизации этих расходов перед федеральным центром. Депутаты надеются, что исполнительная власть будет рачительно относиться к тратам из региональной казны. Не на все вопросы члены правительства дали сегодня ответы депутатам, в том числе о текущем содержании спортобъектов, в какую сумму обойдется каждое сооружение. Надеюсь, что к началу рассмотрения проекта бюджета во втором чтении такая информация будет представлена».По итогам обсуждения комиссия поддержала проект Закона «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов».