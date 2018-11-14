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14 ноября 2018, 12:01



В Норильске будут судить 18-летнего молодого человека за кражу кабеля.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что к хищению причастен 18-летний житель района. Выяснилось, что молодой человек гулял в тундровой зоне в окрестностях Кайеркана. Проходя вдоль дороги, он заметил кабельную трассу, в которой лежит кабель связи, после чего решил похитить его. С этой целью ножовкой по металлу он перерезал кабель, впоследствии сдал его в один из гаражных боксов, где находится пункт приема металла. Ущерб составил на общую сумму свыше 77 тысяч рублей. Злоумышленник задержан и дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:152 В августе текущего года в дежурную часть отдела полиции поступило заявление о краже кабеля от представителя одной из организаций.Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что к хищению причастен 18-летний житель района. Выяснилось, что молодой человек гулял в тундровой зоне в окрестностях Кайеркана. Проходя вдоль дороги, он заметил кабельную трассу, в которой лежит кабель связи, после чего решил похитить его. С этой целью ножовкой по металлу он перерезал кабель, впоследствии сдал его в один из гаражных боксов, где находится пункт приема металла. Ущерб составил на общую сумму свыше 77 тысяч рублей.Злоумышленник задержан и дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.