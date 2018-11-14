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14 ноября 2018, 12:04



За хранение наркотиков житель Норильска может лишиться свободы на три года.

В сентябре текущего года сотрудниками полиции возле одного из подъездов дома на ул. Первопроходцев был задержан 31-летний житель Талнаха, у которого в ходе проведения личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой 0, 366 грамма. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:148 В Норильский городской суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя за хранение наркотических средств.В сентябре текущего года сотрудниками полиции возле одного из подъездов дома на ул. Первопроходцев был задержан 31-летний житель Талнаха, у которого в ходе проведения личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой 0, 366 грамма.В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.