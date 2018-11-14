Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 ноября 2018, 12:29



В КДЦ «Юбилейный» стартуют встречи с интересными людьми. Сегодня мастер-класс жителям Кайеркана даст Марина Акишина.

Марина Акишина вместе с активными горожанами и творческой молодежью создала серию авангардных работ и представила их в формате экспериментальной театральной постановки, в стиле театра абсурда, так зародился норильский уличный театр «В ожидании солнца». Сегодня, 14 ноября, в 15.00 в фойе 2-го этажа в КДЦ «Юбилейный» Марина Акишина встретится с жителями Кайеркана. В программе встречи: видеопрезентация, мастер-класс по сценической пластике и актерскому мастерству, тематические диалоги.

Просмотров:132 В Норильске художница из Ярославля, культуролог, режиссер, автор благотворительных и арт-проектов, фестивалей уличного театра в разных городах страны Марина Акишина реализовала проект «Смелый эксперимент», который стал частью большой программы Всероссийской акции «Ночь музеев», проходившей 18 мая под названием «В ожидании солнца». Также Марина Акишина организовала театральную постановку «Артерии Арктики», премьера которой состоялась в рамках проведения Всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября.Марина Акишина вместе с активными горожанами и творческой молодежью создала серию авангардных работ и представила их в формате экспериментальной театральной постановки, в стиле театра абсурда, так зародился норильский уличный театр «В ожидании солнца».Сегодня, 14 ноября, в 15.00 в фойе 2-го этажа в КДЦ «Юбилейный» Марина Акишина встретится с жителями Кайеркана. В программе встречи: видеопрезентация, мастер-класс по сценической пластике и актерскому мастерству, тематические диалоги.