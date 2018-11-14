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14 ноября 2018, 13:18



Завтра норильчан ждет «Эффект присутствия». В Полярной арт-резиденции PolArt пройдет презентация проекта Анны Толкачевой и состоится запуск заявленного VR-формата.

Проект стал одним из пяти победителей российского конкурса полярной PolArt–резиденции по поддержке самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды. «Эффект присутствия» - особенный сезон PolArt-резиденции. В этом году проекты каждого резидента будет сопровождать VR-съемка, позволяющая не просто рассматривать искусство, а буквально погружаться в него. Творческий процесс от художественного замысла до результата, акции, выставки, инсталляции, перформанс-события и другие в формате 360. Съемку уже ведет и постепенно внедряет в проект Анна Толкачева. Норильчанам художница знакома по прошлому проекту, видеоинсталляция «ЦветНор», реализованному в рамках резиденции в марте. В этом сезоне сверхзадача и новый авторский проект, который также тесно связан с VR-технологиями. На первой встрече Анна Толкачева подробнее расскажет о проекте, VR-арте, VR-технологиях в искусстве и в целом. Видео в формате VR и результат авторского проекта норильчане увидят на итоговой выставке через две недели работы Анны в Норильске. Дата и время будут сообщены дополнительно. Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется МВК «Музей Норильска» при поддержке администрации города Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».

Просмотров:133 Презентация проекта «Эффект присутствия» Анны Толкачевой (Нижний Новгород), медиапоэта, специалиста по прикладной информатике состоится завтра, 15 ноября, в 18.30 в арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, цоколь).Проект стал одним из пяти победителей российского конкурса полярной PolArt–резиденции по поддержке самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды.«Эффект присутствия» - особенный сезон PolArt-резиденции. В этом году проекты каждого резидента будет сопровождать VR-съемка, позволяющая не просто рассматривать искусство, а буквально погружаться в него. Творческий процесс от художественного замысла до результата, акции, выставки, инсталляции, перформанс-события и другие в формате 360. Съемку уже ведет и постепенно внедряет в проект Анна Толкачева. Норильчанам художница знакома по прошлому проекту, видеоинсталляция «ЦветНор», реализованному в рамках резиденции в марте. В этом сезоне сверхзадача и новый авторский проект, который также тесно связан с VR-технологиями.На первой встрече Анна Толкачева подробнее расскажет о проекте, VR-арте, VR-технологиях в искусстве и в целом. Видео в формате VR и результат авторского проекта норильчане увидят на итоговой выставке через две недели работы Анны в Норильске. Дата и время будут сообщены дополнительно.Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется МВК «Музей Норильска» при поддержке администрации города Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».