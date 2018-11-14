Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 ноября 2018, 13:18



Проезд в Старый город в районе памятника Ленину откроют не раньше 2020 года.

Авария на трубопроводе произошла 13 сентября из-за деформации железобетонных блоков, создающих мост над трубами. Восстановлением коммуникаций занимается подрядная организация ООО «Северстрой», привлеченная АО «НТЭК». Завершить работы планируется до 20 декабря этого года. Ремонтом же мостовой конструкции и восстановлением дороги будет заниматься подрядная организация, привлеченная администрацией города. Но прежде необходимо провести обследование проблемного участка. «Нам необходимо решить, будет ли мост над трубопроводом создан из коллекторных блоков или это будет другое сооружение. По результатам обследования мы примем решение о необходимом объеме работ, определимся с подрядчиком, - сообщил Александр Аношкин, и. о. начальника МКУ «Управление «Норильскавтодор». - В этот же период мы проведем ремонт второго моста, который находится на закрытом участке дороги, чуть дальше по Октябрьской улице. Проектно-сметная документация уже есть, и в течение 2019-2020 годов эти работы будут сделаны. Параллельно будет готов проект и на восстановление аварийного участка».

Просмотров:226 Вот уже два месяца дорога в Старый города в районе дамбы у озера Долгое закрыта на ремонт: на трубопроводе, проходящем под дорогой, произошел порыв. На устранение проблемы и ремонт трассы потребуется время.Авария на трубопроводе произошла 13 сентября из-за деформации железобетонных блоков, создающих мост над трубами. Восстановлением коммуникаций занимается подрядная организация ООО «Северстрой», привлеченная АО «НТЭК». Завершить работы планируется до 20 декабря этого года. Ремонтом же мостовой конструкции и восстановлением дороги будет заниматься подрядная организация, привлеченная администрацией города. Но прежде необходимо провести обследование проблемного участка.«Нам необходимо решить, будет ли мост над трубопроводом создан из коллекторных блоков или это будет другое сооружение. По результатам обследования мы примем решение о необходимом объеме работ, определимся с подрядчиком, - сообщил Александр Аношкин, и. о. начальника МКУ «Управление «Норильскавтодор». - В этот же период мы проведем ремонт второго моста, который находится на закрытом участке дороги, чуть дальше по Октябрьской улице. Проектно-сметная документация уже есть, и в течение 2019-2020 годов эти работы будут сделаны. Параллельно будет готов проект и на восстановление аварийного участка».