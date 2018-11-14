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14 ноября 2018, 13:56



Яйца подорожали, крупы подешевели. Сравнение цен провело управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска.

В исследуемую группу товаров включены хлеб, мясо и мясные изделия, рыба, масло животное и растительное, молоко и молочные продукты, яйца, макаронные изделия, крупы фасованные, сахар-песок, соль, мука, овощи борщевого набора и яблоки. Если говорить об изменении стоимости продуктов за последний месяц в текущем году, то существенных подорожаний не отмечено. Примерно на пять процентов подорожали пшено, куры и окорочка куриные, рыба северных пород. Самый большой прирост отмечен у свинины на кости - 7,9% и у яиц - 9,8%. Но есть и снижение. Так, гречка "сбосила" около двух процентов, на 3,5% подешевела соль. Немного снизились цены на яблоки и свежие овощи. Больше всего подешевела морковь - на 28,7%. А вот по сравнению с октябрьскими ценами 2017 года цены рознятся существенно. Подешевели, правда, незначительно: крупы (кроме пшена, оно подорожало почти на 16%), сахар, соль, мука, масло растительное. Наибольшее снижение отмечено у гречки - минус 16,5%. Овощи же в этом году продаются дороже. Самый маленький прирост отмечен у картофеля - на 3,5%. Капуста, морковь и свекла выросли в цене на 13 - 15 процентов. Единственный овощ, подешевевший по сравнению с прошлым голом - лук - почти на семь процентов. На 13 процентов подорожали куры и куриные окорочка, на семь процентов - говядина на кости. Рыба свежемороженая прибавила в цене четыре процента. Самый же большой рост цен отмечен на яйца, они подорожали на 28,5%.

Просмотров:145 Специалисты управления сравнили розничные цены на основные социально значимые продукты по состоянию на 30 октября текущего года с сентябрьскими ценами и ценами октября 2017 года.В исследуемую группу товаров включены хлеб, мясо и мясные изделия, рыба, масло животное и растительное, молоко и молочные продукты, яйца, макаронные изделия, крупы фасованные, сахар-песок, соль, мука, овощи борщевого набора и яблоки.Если говорить об изменении стоимости продуктов за последний месяц в текущем году, то существенных подорожаний не отмечено. Примерно на пять процентов подорожали пшено, куры и окорочка куриные, рыба северных пород. Самый большой прирост отмечен у свинины на кости - 7,9% и у яиц - 9,8%. Но есть и снижение. Так, гречка "сбосила" около двух процентов, на 3,5% подешевела соль. Немного снизились цены на яблоки и свежие овощи. Больше всего подешевела морковь - на 28,7%.А вот по сравнению с октябрьскими ценами 2017 года цены рознятся существенно. Подешевели, правда, незначительно: крупы (кроме пшена, оно подорожало почти на 16%), сахар, соль, мука, масло растительное. Наибольшее снижение отмечено у гречки - минус 16,5%. Овощи же в этом году продаются дороже. Самый маленький прирост отмечен у картофеля - на 3,5%. Капуста, морковь и свекла выросли в цене на 13 - 15 процентов. Единственный овощ, подешевевший по сравнению с прошлым голом - лук - почти на семь процентов. На 13 процентов подорожали куры и куриные окорочка, на семь процентов - говядина на кости. Рыба свежемороженая прибавила в цене четыре процента. Самый же большой рост цен отмечен на яйца, они подорожали на 28,5%.