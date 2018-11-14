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14 ноября 2018, 15:05



Короткое замыкание электрообогревателя стало причиной сегодняшнего пожара в талнахской квартире.

К моменту приезда огнеборцев пламя перекинулось на домашние вещи и мебель. Ликвидировать пожар удалось к 05.45. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м.

Просмотров:144 Возгорание произошло в 05.34 на Маслова, 4. Хозяева квартиры оставили обогреватель включенным на ночь. К счастью, когда произошло короткое замыкание и агрегат вспыхнул, люди проснулись, быстро покинули жилище и вызвали пожарных.К моменту приезда огнеборцев пламя перекинулось на домашние вещи и мебель. Ликвидировать пожар удалось к 05.45. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м.