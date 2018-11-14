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14 ноября 2018, 15:09



Общественность Таймыра обсуждает комплексное экологическое обследование особо охраняемых участков полуострова.

Общественные обсуждения материалов комплексного экологического обследования этих четырех участков прошли в Дудинке под председательством временно исполняющей полномочия главы Таймыра Галины Гавриловой. В представленных для обсуждения материалах было изложено обоснование придания статуса особо охраняемой природной территории указанным участкам, включая оценку воздействия на окружающую среду. Заказчиком общественных обсуждений является ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский». На слушаниях его представители в виде презентации подробно рассказали собравшимся о характеристиках флоры и фауны каждого участка, предлагаемом режиме охраны и природопользования. По словам Павла Владимировича, проектируемые предложения окажут положительное воздействие на окружающую среду не только самой ООПТ, но и прилегающих территорий. Затем по каждому материалу присутствующие озвучили свои вопросы и предложения, которые были занесены в протокол общественных обсуждений. Общественные обсуждения признаны состоявшимися.

Просмотров:126 Речь идет об участках, имеющим статус особо охраняемой природной территории. Это государственный природный заказник краевого значения «Бреховские острова», памятник природы краевого значения «Геологическое обнажение «Пестрые скалы», «Геологическое Попигайское обнажение» и «Участок лиственничного леса в районе озера Собачьего».Общественные обсуждения материалов комплексного экологического обследования этих четырех участков прошли в Дудинке под председательством временно исполняющей полномочия главы Таймыра Галины Гавриловой.В представленных для обсуждения материалах было изложено обоснование придания статуса особо охраняемой природной территории указанным участкам, включая оценку воздействия на окружающую среду.Заказчиком общественных обсуждений является ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский». На слушаниях его представители в виде презентации подробно рассказали собравшимся о характеристиках флоры и фауны каждого участка, предлагаемом режиме охраны и природопользования. По словам Павла Владимировича, проектируемые предложения окажут положительное воздействие на окружающую среду не только самой ООПТ, но и прилегающих территорий.Затем по каждому материалу присутствующие озвучили свои вопросы и предложения, которые были занесены в протокол общественных обсуждений. Общественные обсуждения признаны состоявшимися.