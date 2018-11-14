Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
14 ноября 2018, 15:09

Общественность Таймыра обсуждает комплексное экологическое обследование особо охраняемых участков полуострова.


Речь идет об участках, имеющим статус особо охраняемой природной территории. Это государственный природный заказник краевого значения «Бреховские острова», памятник природы краевого значения «Геологическое обнажение «Пестрые скалы», «Геологическое Попигайское обнажение» и «Участок лиственничного леса в районе озера Собачьего».
Общественные обсуждения материалов комплексного экологического обследования этих четырех участков прошли в Дудинке под председательством временно исполняющей полномочия главы Таймыра Галины Гавриловой.
В представленных для обсуждения материалах было изложено обоснование придания статуса особо охраняемой природной территории указанным участкам, включая оценку воздействия на окружающую среду.
Заказчиком общественных обсуждений является ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский». На слушаниях его представители в виде презентации подробно рассказали собравшимся о характеристиках флоры и фауны каждого участка, предлагаемом режиме охраны и природопользования. По словам Павла Владимировича, проектируемые предложения окажут положительное воздействие на окружающую среду не только самой ООПТ, но и прилегающих территорий.
Затем по каждому материалу присутствующие озвучили свои вопросы и предложения, которые были занесены в протокол общественных обсуждений. Общественные обсуждения признаны состоявшимися.

Просмотров:126
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 14 ноября 2018 
19:17   Питание учеников в школах Норильска подорожает. Кого коснутся изменения? 18:33   Сегодня впервые в Норильской епархии служили Божественную литургию в память о святом новомученике Петре Игнатове, погибшем в Норильлаге 14 ноября 1941 года.
18:24   Дикси, Северина, или Аврора? Норильчане могут предложить свой вариант имени для спасенной белой медведицы. 18:11   Норильская публичная библиотека готова представить в рамках фестиваля "Большой Аргиш" свою собственную площадку под названием «Сказки на ночь».
17:43   В норильском музее открылась выставка к 110-летию со дня рождения выдающегося астрофизика Николая Козырева. 17:35   Спустя 10 лет в Норильск вернулся с гастролями Красноярский симфонический оркестр благодаря «Самому северному фестивалю».
17:09   Штормовое предупреждение в Норильске сняли. 16:54   Цены на горючее в течение этого года значительно повысились: только на дизельное топливо разница между январем и ноябрем этого года составляет 13 рублей.
15:44   В Норильске, как и на территории всего Красноярского края, регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. 15:09   Общественность Таймыра обсуждает комплексное экологическое обследование особо охраняемых участков полуострова.
15:05   Короткое замыкание электрообогревателя стало причиной сегодняшнего пожара в талнахской квартире. 13:56   Яйца подорожали, крупы подешевели. Сравнение цен провело управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска.
13:18   Проезд в Старый город в районе памятника Ленину откроют не раньше 2020 года. 13:18   Завтра норильчан ждет «Эффект присутствия». В Полярной арт-резиденции PolArt пройдет презентация проекта Анны Толкачевой и состоится запуск заявленного VR-формата.
12:29   В КДЦ «Юбилейный» стартуют встречи с интересными людьми. Сегодня мастер-класс жителям Кайеркана даст Марина Акишина. 12:04   За хранение наркотиков житель Норильска может лишиться свободы на три года.
12:01   В Норильске будут судить 18-летнего молодого человека за кражу кабеля. 11:27   Более 7 млрд руб. потратит край на Универсиаду в 2019 году.
10:59   «Норникель» и работники компании подписали новый Коллективный договор на 2018-2021 годы. 10:41   Ограничения на автодороге, ведущей из Норильска в аэропорт, сняты.
09:36   В Норильске метель. Аэропорт работает по фактической погоде.

 13 ноября 2018 
17:59   Через час в Норильске начнется концерт Красноярский симфонический оркестр 17:55   Сегодня в театре журналистам предложили совершить виртуальную экскурсию. В Заполярном драматическом театре им. В. Маяковского прошла ...
17:55   Сегодня еще 52 норильских призывника отправились в красноярский сборный пункт 17:33   Медвежонок, спасенный на Диксоне, оказался медведицей! Пол малыша в «Роевом Ручье» определили зоологи
17:27   С улиц и дворов Норильска вывезено уже около 1 000 кубометров снега 16:38   В этом году открытие снежных городков запланировано на 21 декабря - в Талнахе, Кайеркане и Оганере и на 22 декабря - в Центральном районе.
16:27   Сегодня в Норильске прощались с Зоей Яковлевной Нардиной. 15:37   Мелкие водоемы Норильска замерзли, на Ламе и Глубоком пока вода открыта, сообщил на общегородской планерке Андрей Магеров, начальник управления ГО и ЧС.
15:21   Ситуация с пожарами в Норильске в октябре была достаточно спокойной, считают пожарные, несмотря на то, что у норильчанки в руках загорелся телефон. 15:12   В Мурманске обсудят экологические аспекты развития российской Арктики.
14:50   На должность руководителя регионального фонда капитального ремонта по Красноярскому краю претендуют 13 кандидатов. 14:25   Подведены итоги социально-экономического развития края за 9 месяцев 2018 года.
14:08   Фестиваль "Nauka 0+" пройдет в начале декабря в Красноярске. Традиционным партнером и соорганизатором мероприятия выступает компания «Норникель». 13:41   20 ноября в Норильске пройдет очередной день бесплатной юридической помощи.
13:37   Школа № 43 присоединилась к акции «Не мелочи жизни», которую организовал и проводит благотворительный фонд Норильска «Территория добра». 12:45   30-летняя норильчанка обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Уголовное дело направлено в суд.
12:25   Полмиллиона рублей заплатили норильчане за курение в общественных местах. 12:17   А цены все растут. В Красноярском крае цены на потребительском рынке за месяц, с сентября по октябрь 2018 года, увеличились на 0,4 процента.
11:57   С завтрашнего дня участок дороги в начале Ленинского проспекта закроют на четверо суток. 11:44   «Молодёжь: свобода и ответственность». Под таким названием в Норильской епархии начались V Региональные Рождественские образовательные чтения.
11:29   Юные правозащитники из Норильска могут претендовать на участие в образовательном проекте прокуратуры и детского центра «Артек». Региональный этап конкурса уже объявлен. 11:16   В Енисейском речном пароходстве определили лучшие экипажи навигации 2018 года.
10:52   Норильская транспортная прокуратура подвела итоги деятельности на объектах водного, воздушного, железнодорожного транспорта за девять месяцев текущего года. 10:20   В Норильске объявлено штормовое предупреждение.
10:10   В Норильске проводится конкурс творческих программ «Город дорожной безопасности». 10:01   Телефонов тоже три. Следователи Норильска направили в суд уголовное дело о краже мобильных телефонов и денег.
09:42   Норильск присоединился к Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 09:33   «Норникель» продемонстрировал экспертам из России и Норвегии сокращение негативного воздействия предприятий компании на экологию в Норильске и на Кольском полуострове.
09:29   Норильский транспортный прокурор разъясняет особенности привлечения работников к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх