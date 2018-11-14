Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 ноября 2018, 15:44



В Норильске, как и на территории всего Красноярского края, регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В Норильске за прошлую неделю респираторными инфекциями заболели 897 жителей города, показатель заболеваемости составил 50,2 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога на 35,4%. Случаев гриппа не выявлено. В целях профилактики гриппа и ОРВИ рекомендуется: - сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона; - сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте; - пользоваться маской в местах скопления людей; - избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания; - регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта; - промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта; - регулярно проветривать помещение, в котором находитесь; - регулярно делать влажную уборку в помещении, в котором находитесь; - увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь; - есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.); - есть как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука; - по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет; - в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе – начинать приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата); - вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.

Просмотров:126 По данным оперативного контроля за заболеваемостью респираторными инфекциями населения Красноярского края, за неделю с 5 по 11 ноября на территории региона заболело 8671 человек, заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 31,9 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 18,7%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за отчетную неделю была ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения.В Норильске за прошлую неделю респираторными инфекциями заболели 897 жителей города, показатель заболеваемости составил 50,2 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога на 35,4%. Случаев гриппа не выявлено.В целях профилактики гриппа и ОРВИ рекомендуется:- сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона;- сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;- пользоваться маской в местах скопления людей;- избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания;- регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;- промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;- регулярно проветривать помещение, в котором находитесь;- регулярно делать влажную уборку в помещении, в котором находитесь;- увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь;- есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.);- есть как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука;- по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет;- в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе – начинать приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата);- вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.