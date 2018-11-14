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14 ноября 2018, 16:54



Цены на горючее в течение этого года значительно повысились: только на дизельное топливо разница между январем и ноябрем этого года составляет 13 рублей.

Примерно на столько же подорожал и бензин АИ-92. Сегодня его можно купить в «Арктуре» за 52 рубля за литр, в ТТК – за 51,50. Однако рост стоимости бензина не так болезненно ударил по автолюбителям, как повышение цены на дизельное топливо. В течение этого года стоимость его выросла на 13 рублей - у "ТТК" и на 12 рублей - в "Арктуре". Один литр дизтоплива сегодня стоит 60,30 и 60,50 рубля соответственно. По словам Елены Сапожниковой, начальника управления потребительского рынка и услуг, повышение цены на все виды топлива произошло в связи с ростом фактических закупочных цен, а также с переходом с дизельного топлива Евро класс 2 на дизельное топливо Евро класс 4. Что перспективы роста цен на топливо, то его не ожидается до следующей навигации. Правда, это больше касается ТТК, так как у «Арктура» уже в феврале может закончиться собственное топливо и закупать его придется у того же ТТК. Но разрыв цен должен быть небольшой, отметила Елена Сапожникова.

Просмотров:99 По данным управления потребительского рынка и услуг, если в январе этого года топливо марки АИ-95 в АЗС "Арктур" стоило 48 рублей за литр, то к 1 ноября его продают уже по 53 рубля. "ТТК" предлагал этот же бензин в январе по 46,50, а в ноябре - по 52,50. То есть прибавка составила пять и шесть рублей соответственно.Примерно на столько же подорожал и бензин АИ-92. Сегодня его можно купить в «Арктуре» за 52 рубля за литр, в ТТК – за 51,50.Однако рост стоимости бензина не так болезненно ударил по автолюбителям, как повышение цены на дизельное топливо. В течение этого года стоимость его выросла на 13 рублей - у "ТТК" и на 12 рублей - в "Арктуре". Один литр дизтоплива сегодня стоит 60,30 и 60,50 рубля соответственно.По словам Елены Сапожниковой, начальника управления потребительского рынка и услуг, повышение цены на все виды топлива произошло в связи с ростом фактических закупочных цен, а также с переходом с дизельного топлива Евро класс 2 на дизельное топливо Евро класс 4.Что перспективы роста цен на топливо, то его не ожидается до следующей навигации. Правда, это больше касается ТТК, так как у «Арктура» уже в феврале может закончиться собственное топливо и закупать его придется у того же ТТК. Но разрыв цен должен быть небольшой, отметила Елена Сапожникова.