Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 ноября 2018, 17:09



Штормовое предупреждение в Норильске сняли.



Просмотров:108 На 17 часов в Норильске минус 14 градусов, ветер восточного направления 4–6 м/сек. На завтра ожидается временами небольшой снег; видимость на дорогах два – четыре км; температура воздуха ночью и днем от 22 до 27 градусов, в горных районах – 15-20 градусов ниже нуля. Ветер южный с переходом на северный будет дуть с силой 9-14 м/сек.