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14 ноября 2018, 17:35



Спустя 10 лет в Норильск вернулся с гастролями Красноярский симфонический оркестр благодаря «Самому северному фестивалю».

На пресс-конференции, которая состоялась 13 ноября перед первым концертом во Дворце культуры, генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный рассказал журналистам об оркестре и перспективах «Самого северного фестиваля», который расценивает как первый шаг к началу систематических встреч с норильчанами - любителями классической музыки. Планируется, что фестиваль станет ежегодным, и оркестр приложит все усилия, чтобы разнообразить программу, пригласить звезд мирового уровня. Предварительные переговоры ведутся с Денисом Мацуевым, есть идеи пригласить и зарубежных мастеров. В первый фестивальный вечер в ДК норильчане уже услышали в исполнении красноярцев произведения Моцарта, Мендельсона, Россини. В концерте приняли участие приглашенные из Москвы лауреаты международных конкурсов известный скрипичный дуэт Ивана и Михаила Почекиных. За дирижерским пультом выступил главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, который сотрудничает с прославленным красноярским коллективом. А его художественный руководитель Владимир Ланде сейчас дирижирует по приглашению за рубежом. Первые слушатели с восторгом приняли виртуозное исполнительское мастерство 60 музыкантов, отметив, что публике подарили превосходные произведения - запечатленную в музыке красоту. Сегодня, 14 ноября, во Дворце культуры норильской публике преподнесут новую программу под условным названием «Концерт на бис». Любители классики услышат произведения Чайковского, Брамса, Дворжака и других авторов, чьи творения вошли в мировую музыкальную сокровищницу. Сегодня в Норильском колледже искусств состоялся открытый мастер-класс от Ивана Почекина. А 15 ноября здесь вместе с виртуозами скрипки - братьями Почекиными выступит струнный ансамбль Красноярского академического симфонического оркестра. 16 ноября этот состав представит свою программу дудинской публике.

Просмотров:93 С 13 по 16 ноября в заполярном Норильске и столице Таймыра Дудинке проходят гастроли прославленного коллектива, рожденного в столице Красноярского края в 1976 году. За годы своей истории он гастролировал и в наших северных краях, но уж больно затянулся перерыв с начала 2000-х.На пресс-конференции, которая состоялась 13 ноября перед первым концертом во Дворце культуры, генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный рассказал журналистам об оркестре и перспективах «Самого северного фестиваля», который расценивает как первый шаг к началу систематических встреч с норильчанами - любителями классической музыки. Планируется, что фестиваль станет ежегодным, и оркестр приложит все усилия, чтобы разнообразить программу, пригласить звезд мирового уровня. Предварительные переговоры ведутся с Денисом Мацуевым, есть идеи пригласить и зарубежных мастеров.В первый фестивальный вечер в ДК норильчане уже услышали в исполнении красноярцев произведения Моцарта, Мендельсона, Россини. В концерте приняли участие приглашенные из Москвы лауреаты международных конкурсов известный скрипичный дуэт Ивана и Михаила Почекиных. За дирижерским пультом выступил главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, который сотрудничает с прославленным красноярским коллективом. А его художественный руководитель Владимир Ланде сейчас дирижирует по приглашению за рубежом.Первые слушатели с восторгом приняли виртуозное исполнительское мастерство 60 музыкантов, отметив, что публике подарили превосходные произведения - запечатленную в музыке красоту. Сегодня, 14 ноября, во Дворце культуры норильской публике преподнесут новую программу под условным названием «Концерт на бис». Любители классики услышат произведения Чайковского, Брамса, Дворжака и других авторов, чьи творения вошли в мировую музыкальную сокровищницу.Сегодня в Норильском колледже искусств состоялся открытый мастер-класс от Ивана Почекина. А 15 ноября здесь вместе с виртуозами скрипки - братьями Почекиными выступит струнный ансамбль Красноярского академического симфонического оркестра. 16 ноября этот состав представит свою программу дудинской публике.