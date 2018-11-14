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14 ноября 2018, 17:43



В норильском музее открылась выставка к 110-летию со дня рождения выдающегося астрофизика Николая Козырева.

«Он был одновременно «зубром» науки и романтиком, - говорит об этом человеке и. о. директора Музея Норильска Василий Мороз. - Сегодняшняя выставка представляет собой путешествие в жизнь исследователя; на ней мы попробовали разместить небольшую обсерваторию, представив планеты в таком масштабе, чтобы их можно было обнять...» Устроители экспозиции создали также реконструкцию знаменитых зеркал Козырева. Как известно, ученый много сил положил на то, чтобы доказать, что в зеркалах преображается энергия и субстанция времени. «Для меня это история особенной творческой личности с незаурядными возможностями интеллекта, который смог не потерять себя, не отказался от своих идей и поисков даже в условиях 10-летнего заключения. Более того, через три месяца после срока в Норильске по абсолютно сфабрикованному делу этот человек уже защитил докторскую диссертацию о термоядерных реакциях звезд», - отмечает уникальные возможности Козырева куратор выставки, заведующая отделом культурно-образовательной работы музея Лидия Щипко. Выставка будет открыта для всех желающих на протяжении 4 месяцев. Она похожа на инсталляцию: здесь можно узнать множество научных фактов из области астрономии; разобраться в космических теориях Николая Козырева, послушать музыку звезд и вибрации планет, практически буквально пройти по Млечному пути.

Просмотров:134 Этот человек оставил после себя блок научных изысканий, экспериментов и теоретических работ, связанных с космосом. Физике звезд и исследованию планет он посвятил всю свою жизнь, даже находясь в заключении в Норильлаге, куда он попал в годы репрессий. Козырева арестовали в ноябре 1936 года, сразу после экспедиции по изучению солнечного затмения.Устроители экспозиции создали также реконструкцию знаменитых зеркал Козырева. Как известно, ученый много сил положил на то, чтобы доказать, что в зеркалах преображается энергия и субстанция времени.Выставка будет открыта для всех желающих на протяжении 4 месяцев. Она похожа на инсталляцию: здесь можно узнать множество научных фактов из области астрономии; разобраться в космических теориях Николая Козырева, послушать музыку звезд и вибрации планет, практически буквально пройти по Млечному пути.