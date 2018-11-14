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14 ноября 2018, 18:11



Норильская публичная библиотека готова представить в рамках фестиваля "Большой Аргиш" свою собственную площадку под названием «Сказки на ночь».

Релакс-кинотеатр «Сказки на потолке» можно будет смотреть беспрерывно, с 12 до 19 часов в одном из помещений библиотеки непосредственно в день проведения «Большого Аргиша», 17 ноября. Кроме того, в этот день в библиотеке в 13 часов пройдет мастер-класс по рисованию на воде, его проведет Виктория Ряпулова. В 13 же часов начнется встреча с писательницей Мариной Москвиной. Желающим получить автограф советуют запаслись книгами, т. к. на встрече продаваться они не будут. В 15.00 северные комиксы ребят научит создавать Николай Надеждин. Театр теней «Трикстер» представят в лекционном зале на 2-м этаже библиотеки московские гости. В 14 и в 17 часов соответственно там начнутся мастер-классы по изготовлению кукол и постановке спектакля. А еще в библиотеке представлена фотовыставка городских пейзажей Александра Харитонова и и Витаса Бенеты.

Просмотров:96 Юных гостей библиотеки наверняка удивит трансляция видео на потолке. Ребят ждут мягкие пуфы, забавные мульты, демонстрируемые через видеопроектор, и море позитива. Кинотеатр"Родина" предоставил для необычных показов мультфильмы из фондов фестиваля «Полярная сова». Меценат этого мероприятия - компания "Норникель".Релакс-кинотеатр «Сказки на потолке» можно будет смотреть беспрерывно, с 12 до 19 часов в одном из помещений библиотеки непосредственно в день проведения «Большого Аргиша», 17 ноября.Кроме того, в этот день в библиотеке в 13 часов пройдет мастер-класс по рисованию на воде, его проведет Виктория Ряпулова.В 13 же часов начнется встреча с писательницей Мариной Москвиной. Желающим получить автограф советуют запаслись книгами, т. к. на встрече продаваться они не будут.В 15.00 северные комиксы ребят научит создавать Николай Надеждин.Театр теней «Трикстер» представят в лекционном зале на 2-м этаже библиотеки московские гости. В 14 и в 17 часов соответственно там начнутся мастер-классы по изготовлению кукол и постановке спектакля.А еще в библиотеке представлена фотовыставка городских пейзажей Александра Харитонова и и Витаса Бенеты.