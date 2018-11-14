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14 ноября 2018, 18:24



Дикси, Северина, или Аврора? Норильчане могут предложить свой вариант имени для спасенной белой медведицы.

Сейчас медведица чувствует себя очень хорошо и, как сообщает пресс-служба «Роева ручья», поправилась за месяц на 20 кг. В честь новоселья 24 ноября в зоопарке будет организовано празднование, приуроченное к Дню белого медведя. Посетители смогут принести подарки – мячи из плотной резины и открытки. Также сотрудники зоопарка обратились с просьбой к жителям города – помочь выбрать имя для новой жительницы. Свои варианты можно оставить в комментариях в официальном сообществе «Роева ручья» Вконтакте. К этому времени жители края предложили уже несколько десятков вариантов. Наибольшее число лайков (28) набрало имя Дикси. Также понравились красноярцам имена Северина и Бусинка. Среди предложений: Росинка, Арктика, Аврора, Звезда, Аляска и другие.

Просмотров:86 Зоопарк «Роев ручей» рассказал, как обстоят дела у медведицы, спасенной в октябре на севере края. Животное было перевезено из Диксона в красноярский зоопарк, так как медведица, несмотря на свой юный возраст, передвигалась вблизи поселка совершенно одна. Ее дальнейшее проживание в дикой природе было бы опасно как для нее, так и для людей, сообщает НИА-Красноярск.Сейчас медведица чувствует себя очень хорошо и, как сообщает пресс-служба «Роева ручья», поправилась за месяц на 20 кг. В честь новоселья 24 ноября в зоопарке будет организовано празднование, приуроченное к Дню белого медведя. Посетители смогут принести подарки – мячи из плотной резины и открытки.Также сотрудники зоопарка обратились с просьбой к жителям города – помочь выбрать имя для новой жительницы. Свои варианты можно оставить в комментариях в официальном сообществе «Роева ручья» Вконтакте.К этому времени жители края предложили уже несколько десятков вариантов. Наибольшее число лайков (28) набрало имя Дикси. Также понравились красноярцам имена Северина и Бусинка. Среди предложений: Росинка, Арктика, Аврора, Звезда, Аляска и другие.