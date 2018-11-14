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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:17 Питание учеников в школах Норильска подорожает. Кого коснутся изменения?
18:33 Сегодня впервые в Норильской епархии служили Божественную литургию в память о святом новомученике Петре Игнатове, погибшем в Норильлаге 14 ноября 1941 года.
18:24 Дикси, Северина, или Аврора? Норильчане могут предложить свой вариант имени для спасенной белой медведицы.
18:11 Норильская публичная библиотека готова представить в рамках фестиваля "Большой Аргиш" свою собственную площадку под названием «Сказки на ночь».
17:43 В норильском музее открылась выставка к 110-летию со дня рождения выдающегося астрофизика Николая Козырева.
17:35 Спустя 10 лет в Норильск вернулся с гастролями Красноярский симфонический оркестр благодаря «Самому северному фестивалю».
17:09 Штормовое предупреждение в Норильске сняли.
16:54 Цены на горючее в течение этого года значительно повысились: только на дизельное топливо разница между январем и ноябрем этого года составляет 13 рублей.
15:44 В Норильске, как и на территории всего Красноярского края, регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
15:09 Общественность Таймыра обсуждает комплексное экологическое обследование особо охраняемых участков полуострова.
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