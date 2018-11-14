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14 ноября 2018, 18:33



Сегодня впервые в Норильской епархии служили Божественную литургию в память о святом новомученике Петре Игнатове, погибшем в Норильлаге 14 ноября 1941 года.

Норильчане по крупицам собирали материалы о Петре Игнатове. Теперь известно, что он родился в 1904 году в деревне Андреевские Палики Калужской губернии в семье крестьянина Ивана Игнатова, окончил сельскую школу и женился на трудолюбивой и набожной сироте Анастасии. Во время службы мужа рядовым в войсках ОГПУ она переехала в село Кунцево под Москвой, где работала на ткацкой фабрике. Анастасия не мыслила своей жизни вне Церкви, и вернувшийся из армии муж, который преданно любил и уважал супругу, разделил ее благочестивые взгляды. Вместе они жили по заповедям Христовым и в безбожное время не отказались от православной веры. Их духовным наставником стал старец из Сергиевого Посада. В 1937 году супруги Игнатовы были арестованы по ложному обвинению в антисоветской деятельности, приговорены к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Петр Иванович Игнатов скончался от тяжелой болезни и лишений 14 ноября 1941 года в Норильлаге и был погребен в безвестной могиле. О судьбе Анастасии Игнатовой исследователям пока ничего не удалось узнать. В 2004 году Петр Игнатов Архиерейским собором РПЦ был причислен к лику новомучеников Церкви Русской. Храм в Норильске возведен и в его честь.

Просмотров:86 Преосвященнейший Агафангел, епископ Норильский и Туруханский, молился с духовенством и прихожанами в храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. На стенах этой новой церкви есть роспись, где новомученик Петр Игнатов изображен узником норильского лагеря. В храмовом комплексе организован музей, где имеется небольшой стенд с фотографией и информацией, посвященный этому новомученику, пострадавшему вместе с женой Анастасией за веру в Христа.Норильчане по крупицам собирали материалы о Петре Игнатове. Теперь известно, что он родился в 1904 году в деревне Андреевские Палики Калужской губернии в семье крестьянина Ивана Игнатова, окончил сельскую школу и женился на трудолюбивой и набожной сироте Анастасии. Во время службы мужа рядовым в войсках ОГПУ она переехала в село Кунцево под Москвой, где работала на ткацкой фабрике. Анастасия не мыслила своей жизни вне Церкви, и вернувшийся из армии муж, который преданно любил и уважал супругу, разделил ее благочестивые взгляды. Вместе они жили по заповедям Христовым и в безбожное время не отказались от православной веры. Их духовным наставником стал старец из Сергиевого Посада. В 1937 году супруги Игнатовы были арестованы по ложному обвинению в антисоветской деятельности, приговорены к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере.Петр Иванович Игнатов скончался от тяжелой болезни и лишений 14 ноября 1941 года в Норильлаге и был погребен в безвестной могиле. О судьбе Анастасии Игнатовой исследователям пока ничего не удалось узнать. В 2004 году Петр Игнатов Архиерейским собором РПЦ был причислен к лику новомучеников Церкви Русской. Храм в Норильске возведен и в его честь.