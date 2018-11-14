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14 ноября 2018, 19:17



Питание учеников в школах Норильска подорожает. Кого коснутся изменения?

В настоящее время в бюджете города предусмотрены меры социальной поддержки для обеспечения школьным питанием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей и воспитанников из школы-интерната. Эти меры будут сохранены и в 2019 году. Для всех остальных школьников софинансирование стоимости питания из местного бюджета снизится на один процент с 22 до 21. То есть родительская часть платы увеличится. Для учащихся начальной школы – с первого по четвертые классы с учетом того что дети будут питаться по схеме завтрак-обед-полдник, стоимость увеличится на 4,31 рубля. Так, завтрак подорожает на 2,26 руб. и будет стоить 78,47 рублей. Обед обойдется в 130,78 руб, прибавка составит 10,27. А вот полдники подешевеют на 8,22 рубля, причем для всех школьников с 1 по 11 классы. Для родителей учеников 5-11 классов питание детей подорожает на 14,51 рубль. При этом завтрак будет стоить 123,75 руб. (+ 6,50), обед обойдется в 171,98 (+ 16,23 руб.). Софинансирование части платы за школьное питание относится к инициативным расходам местного бюджета и на эти цели ежегодно выделяется более 50 миллионов рублей. – отметила Виктория Соколова, и.о. начальника управления общего и дошкольного образования.

Просмотров:66 Сегодня на заседании постоянной комиссии по социальной политике депутаты решили оставить стоимость школьного питания для льготных категорий детей неизменным. А вот для всех остальных учащихся из-за роста инфляции школьное питание подорожает. Произойдет это с нового года.В настоящее время в бюджете города предусмотрены меры социальной поддержки для обеспечения школьным питанием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей и воспитанников из школы-интерната. Эти меры будут сохранены и в 2019 году. Для всех остальных школьников софинансирование стоимости питания из местного бюджета снизится на один процент с 22 до 21. То есть родительская часть платы увеличится.Для учащихся начальной школы – с первого по четвертые классы с учетом того что дети будут питаться по схеме завтрак-обед-полдник, стоимость увеличится на 4,31 рубля. Так, завтрак подорожает на 2,26 руб. и будет стоить 78,47 рублей. Обед обойдется в 130,78 руб, прибавка составит 10,27. А вот полдники подешевеют на 8,22 рубля, причем для всех школьников с 1 по 11 классы.Для родителей учеников 5-11 классов питание детей подорожает на 14,51 рубль. При этом завтрак будет стоить 123,75 руб. (+ 6,50), обед обойдется в 171,98 (+ 16,23 руб.).Софинансирование части платы за школьное питание относится к инициативным расходам местного бюджета и на эти цели ежегодно выделяется более 50 миллионов рублей. – отметила Виктория Соколова, и.о. начальника управления общего и дошкольного образования.