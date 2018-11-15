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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
11:56 «Норникель» выделит 830 млн рублей на переселение жителей северных районов края в 2019 году.
11:40 Реализация партийного проекта «Городская среда» в Норильске продолжится и в следующем году.
11:01 Андрей Клишас: «Металлические клетки и прозрачные кабины в залах суда должны остаться в прошлом».
10:57 В Норильске планируют увеличить «подъемные» для приезжих работников дефицитных специальностей.
10:50 В таймырском поселке Носок завершается строительство интерната на 250 мест. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца года.
09:45 В Кайеркане прошла встреча с художником, режиссером Мариной Акишиной в рамках проекта «Встречи с интересными людьми».
09:40 Федерация выделит краю деньги на строительство метро в 2019 году.
09:29 Появление в школах уроков полового просвещения поддерживают 60% россиян.
09:02 Почти 3400 водителей Норильска, игнорируюших правила применения ремней безопасности, попали в поле зрения госавтоинспекторов с начала года.
19:17 Питание учеников в школах Норильска подорожает. Кого коснутся изменения?
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