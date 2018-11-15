Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 ноября 2018, 09:02



Почти 3400 водителей Норильска, игнорируюших правила применения ремней безопасности, попали в поле зрения госавтоинспекторов с начала года.

Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование ремней безопасности по статье 12.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 1000 рублей. За 10 месяцев текущего года сотрудниками норильской Госавтоинспекции выявлено 3392 водителей, нарушивших правила применения ремней безопасности. "Водители и пассажиры! Берегите свою жизнь и жизнь близких, используйте ремни безопасности!", - призывают дорожные полицейские.

Просмотров:109 Ремень безопасности - наиболее эффективное устройство транспортного средства, позволяющее уменьшить тяжесть травм водителя и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях. Пренебрежение ремнем безопасности во время движения автомобиля в значительной мере повышает риск получения серьезных травм при столкновении или внезапном торможении.Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование ремней безопасности по статье 12.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 1000 рублей. За 10 месяцев текущего года сотрудниками норильской Госавтоинспекции выявлено 3392 водителей, нарушивших правила применения ремней безопасности."Водители и пассажиры! Берегите свою жизнь и жизнь близких, используйте ремни безопасности!", - призывают дорожные полицейские.