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15 ноября 2018, 09:29



Появление в школах уроков полового просвещения поддерживают 60% россиян.

"Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что о методах контрацепции детям нужно рассказывать уже в школе. В свою очередь министр просвещения Ольга Васильева отмечала, что эта тема должна обсуждаться в рамках семьи", - отмечает ТАСС. Согласно опросу, 21% россиян "полностью" и 39% "скорее" поддерживают введение уроков полового воспитания в школе. Полностью не поддерживают инициативу 12% респондентов, еще 15% "скорее не поддерживают" появление таких учебных курсов. "Беседы с родителями по-прежнему являются для россиян наиболее приемлемым и эффективным способом сексуального просвещения молодежи (47%), на втором месте стоят консультации у врачей-специалистов (37%). Доверие к специальной научно-популярной литературе как к способу донесения информации о сексуальной жизни выросло с 26% в 2014 году до 36% в 2018 году. А вот специальные учебные курсы в школе продолжают терять свои позиции: если в 2014 году к такому виду сексуального просвещения склонялись 40% опрошенных, то в 2018-м - 30%. Почти четверть россиян считает, что учить лучше на собственном опыте (24%)", - отмечают специалисты ВЦИОМ, анализируя результаты опроса. Почти две трети (63%) участников опроса считают, что лучшее время для сексуального просвещения и рассказа о методах контрацепции - средние классы школы (5-9-е классы). Еще четверть (24%) опрошенных полагает, что лучшее время для знаний подобного рода - старшие классы. Полагающих, что поднимать эту тему нужно в начальных классах или уже после окончания школы, - по 3%. Еще 3% респондентов ответили, что об этом вообще не нужно рассказывать. При этом 69% респондентов полагают, что о методах контрацепции в школах должны рассказывать врачи и медицинские работники. Еще 23% считают это делом школьных психологов, только 4% отмечают, что этим следует заниматься школьным учителям. На вопрос, планируют ли они сами говорить на тему полового воспитания со своими детьми, 68% опрошенных ответили утвердительно, 27% - отрицательно.

Просмотров:119 Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что о методах контрацепции детям нужно рассказывать уже в школе. В свою очередь министр просвещения Ольга Васильева отмечала, что эта тема должна обсуждаться в рамках семьи", - отмечает ТАСС.Согласно опросу, 21% россиян "полностью" и 39% "скорее" поддерживают введение уроков полового воспитания в школе. Полностью не поддерживают инициативу 12% респондентов, еще 15% "скорее не поддерживают" появление таких учебных курсов."Беседы с родителями по-прежнему являются для россиян наиболее приемлемым и эффективным способом сексуального просвещения молодежи (47%), на втором месте стоят консультации у врачей-специалистов (37%). Доверие к специальной научно-популярной литературе как к способу донесения информации о сексуальной жизни выросло с 26% в 2014 году до 36% в 2018 году. А вот специальные учебные курсы в школе продолжают терять свои позиции: если в 2014 году к такому виду сексуального просвещения склонялись 40% опрошенных, то в 2018-м - 30%. Почти четверть россиян считает, что учить лучше на собственном опыте (24%)", - отмечают специалисты ВЦИОМ, анализируя результаты опроса.Почти две трети (63%) участников опроса считают, что лучшее время для сексуального просвещения и рассказа о методах контрацепции - средние классы школы (5-9-е классы). Еще четверть (24%) опрошенных полагает, что лучшее время для знаний подобного рода - старшие классы. Полагающих, что поднимать эту тему нужно в начальных классах или уже после окончания школы, - по 3%. Еще 3% респондентов ответили, что об этом вообще не нужно рассказывать.При этом 69% респондентов полагают, что о методах контрацепции в школах должны рассказывать врачи и медицинские работники. Еще 23% считают это делом школьных психологов, только 4% отмечают, что этим следует заниматься школьным учителям. На вопрос, планируют ли они сами говорить на тему полового воспитания со своими детьми, 68% опрошенных ответили утвердительно, 27% - отрицательно.