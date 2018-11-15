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15 ноября 2018, 09:40



Федерация выделит краю деньги на строительство метро в 2019 году.

Поправка отражает в краевом бюджете дополнительное федеральное финансирование, выделенное в том числе на реализацию национальных проектов в рамках указа президента РФ. 7,7 миллиарда рублей в 2019 году будут распределены на создание метрополитена в Красноярске, дополнительные ясельные места в детских садах, ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, замену ФАПов и врачебных амбулаторий, модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, формирование современной городской среды, лесовосстановление, охрану лесов от пожаров и другие направления, пишет "Наш Красноярский край". Кроме того, дополнительные собственные средства краевого бюджета в сумме 2 млрд рублей в 2019 году по поручению губернатора будет предложено направить на поддержку отраслей социальной сферы и экономики края, материально-техническое обеспечение и капитальный ремонт учреждений, повышение и обеспечение минимального размера оплаты труда в регионе и иные социально значимые направления. Соответствующие изменения будут внесены ко второму чтению проекта бюджета. Внесенная поправка изменяет параметры краевого бюджета следующим образом: доходы и расходы краевого бюджета увеличиваются (с учетом дополнительных федеральных средств) в 2019 году на 9,7 млрд рублей, в 2020 году – на 5,3 млрд, в 2021 году – на 12 млрд. Параметры проекта краевого бюджета на 2019 год с учетом поправки выглядят следующим образом: доходы – 223,7 млрд рублей, расходы – 237,1 млрд. Дефицит бюджета не изменится и составит 13,4 млрд. Первое чтение проекта краевого бюджета на 2019-2021 годы в Законодательном собрании края запланировано на 22 ноября. Второе и окончательное чтение документа состоится в декабре текущего года.

Просмотров:104 Соответствующую поправку правительство края уже внесло в проект бюджета региона на 2019-2021 годы.Поправка отражает в краевом бюджете дополнительное федеральное финансирование, выделенное в том числе на реализацию национальных проектов в рамках указа президента РФ. 7,7 миллиарда рублей в 2019 году будут распределены на создание метрополитена в Красноярске, дополнительные ясельные места в детских садах, ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, замену ФАПов и врачебных амбулаторий, модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, формирование современной городской среды, лесовосстановление, охрану лесов от пожаров и другие направления, пишет "Наш Красноярский край".Кроме того, дополнительные собственные средства краевого бюджета в сумме 2 млрд рублей в 2019 году по поручению губернатора будет предложено направить на поддержку отраслей социальной сферы и экономики края, материально-техническое обеспечение и капитальный ремонт учреждений, повышение и обеспечение минимального размера оплаты труда в регионе и иные социально значимые направления. Соответствующие изменения будут внесены ко второму чтению проекта бюджета.Внесенная поправка изменяет параметры краевого бюджета следующим образом: доходы и расходы краевого бюджета увеличиваются (с учетом дополнительных федеральных средств) в 2019 году на 9,7 млрд рублей, в 2020 году – на 5,3 млрд, в 2021 году – на 12 млрд.Параметры проекта краевого бюджета на 2019 год с учетом поправки выглядят следующим образом: доходы – 223,7 млрд рублей, расходы – 237,1 млрд. Дефицит бюджета не изменится и составит 13,4 млрд.Первое чтение проекта краевого бюджета на 2019-2021 годы в Законодательном собрании края запланировано на 22 ноября. Второе и окончательное чтение документа состоится в декабре текущего года.