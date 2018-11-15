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15 ноября 2018, 09:45

В Кайеркане прошла встреча с художником, режиссером Мариной Акишиной в рамках проекта «Встречи с интересными людьми».


Вчера в КДЦ "Юбилейный" прошла встреча с художником, культурологом, режиссером, автором благотворительных и арт-проектов, фестивалей уличного театра в разных городах страны - Мариной Акишиной (г. Ярославль), которая вместе с активными горожанами и творческой молодежью Норильска создала серию авангардных работ и представила их в формате экспериментальной театральной постановки, в стиле театра абсурда.
В Кайеркане Марина Акишина провела тренинг по творческому мышлению, ответила на интересующие вопросы горожан о жизни, творчестве, судьбе и дальнейших планах. Зрители с восторгом приняли идею об участии кайерканцев в предстоящем фестивале, посвященном году театра, который будет проводиться 1 июня, в День защиты детей. Также в ходе встречи родился совместный проект КДЦ «Юбилейный» и норильского уличного театра «В ожидании солнца» (режиссер М. Акишина), который будет представлен широкой публике 1 декабря в рамках ежегодного фестиваля «Хорошие песни».

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    Список новостей

 15 ноября 2018 
11:56   «Норникель» выделит 830 млн рублей на переселение жителей северных районов края в 2019 году. 11:40   Реализация партийного проекта «Городская среда» в Норильске продолжится и в следующем году.
11:01   Андрей Клишас: «Металлические клетки и прозрачные кабины в залах суда должны остаться в прошлом». 10:57   В Норильске планируют увеличить «подъемные» для приезжих работников дефицитных специальностей.
10:50   В таймырском поселке Носок завершается строительство интерната на 250 мест. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца года. 09:45   В Кайеркане прошла встреча с художником, режиссером Мариной Акишиной в рамках проекта «Встречи с интересными людьми».
09:40   Федерация выделит краю деньги на строительство метро в 2019 году. 09:29   Появление в школах уроков полового просвещения поддерживают 60% россиян.
09:02   Почти 3400 водителей Норильска, игнорируюших правила применения ремней безопасности, попали в поле зрения госавтоинспекторов с начала года.

 14 ноября 2018 
19:17   Питание учеников в школах Норильска подорожает. Кого коснутся изменения? 18:33   Сегодня впервые в Норильской епархии служили Божественную литургию в память о святом новомученике Петре Игнатове, погибшем в Норильлаге 14 ноября 1941 года.
18:24   Дикси, Северина, или Аврора? Норильчане могут предложить свой вариант имени для спасенной белой медведицы. 18:11   Норильская публичная библиотека готова представить в рамках фестиваля "Большой Аргиш" свою собственную площадку под названием «Сказки на ночь».
17:43   В норильском музее открылась выставка к 110-летию со дня рождения выдающегося астрофизика Николая Козырева. 17:35   Спустя 10 лет в Норильск вернулся с гастролями Красноярский симфонический оркестр благодаря «Самому северному фестивалю».
17:09   Штормовое предупреждение в Норильске сняли. 16:54   Цены на горючее в течение этого года значительно повысились: только на дизельное топливо разница между январем и ноябрем этого года составляет 13 рублей.
15:44   В Норильске, как и на территории всего Красноярского края, регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. 15:09   Общественность Таймыра обсуждает комплексное экологическое обследование особо охраняемых участков полуострова.
15:05   Короткое замыкание электрообогревателя стало причиной сегодняшнего пожара в талнахской квартире. 13:56   Яйца подорожали, крупы подешевели. Сравнение цен провело управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска.
13:18   Проезд в Старый город в районе памятника Ленину откроют не раньше 2020 года. 13:18   Завтра норильчан ждет «Эффект присутствия». В Полярной арт-резиденции PolArt пройдет презентация проекта Анны Толкачевой и состоится запуск заявленного VR-формата.
12:29   В КДЦ «Юбилейный» стартуют встречи с интересными людьми. Сегодня мастер-класс жителям Кайеркана даст Марина Акишина. 12:04   За хранение наркотиков житель Норильска может лишиться свободы на три года.
12:01   В Норильске будут судить 18-летнего молодого человека за кражу кабеля. 11:27   Более 7 млрд руб. потратит край на Универсиаду в 2019 году.
10:59   «Норникель» и работники компании подписали новый Коллективный договор на 2018-2021 годы. 10:41   Ограничения на автодороге, ведущей из Норильска в аэропорт, сняты.
09:36   В Норильске метель. Аэропорт работает по фактической погоде.

 13 ноября 2018 
17:59   Через час в Норильске начнется концерт Красноярский симфонический оркестр 17:55   Сегодня в театре журналистам предложили совершить виртуальную экскурсию. В Заполярном драматическом театре им. В. Маяковского прошла ...
17:55   Сегодня еще 52 норильских призывника отправились в красноярский сборный пункт 17:33   Медвежонок, спасенный на Диксоне, оказался медведицей! Пол малыша в «Роевом Ручье» определили зоологи
17:27   С улиц и дворов Норильска вывезено уже около 1 000 кубометров снега 16:38   В этом году открытие снежных городков запланировано на 21 декабря - в Талнахе, Кайеркане и Оганере и на 22 декабря - в Центральном районе.
16:27   Сегодня в Норильске прощались с Зоей Яковлевной Нардиной. 15:37   Мелкие водоемы Норильска замерзли, на Ламе и Глубоком пока вода открыта, сообщил на общегородской планерке Андрей Магеров, начальник управления ГО и ЧС.
15:21   Ситуация с пожарами в Норильске в октябре была достаточно спокойной, считают пожарные, несмотря на то, что у норильчанки в руках загорелся телефон. 15:12   В Мурманске обсудят экологические аспекты развития российской Арктики.
14:50   На должность руководителя регионального фонда капитального ремонта по Красноярскому краю претендуют 13 кандидатов. 14:25   Подведены итоги социально-экономического развития края за 9 месяцев 2018 года.
14:08   Фестиваль "Nauka 0+" пройдет в начале декабря в Красноярске. Традиционным партнером и соорганизатором мероприятия выступает компания «Норникель». 13:41   20 ноября в Норильске пройдет очередной день бесплатной юридической помощи.
13:37   Школа № 43 присоединилась к акции «Не мелочи жизни», которую организовал и проводит благотворительный фонд Норильска «Территория добра». 12:45   30-летняя норильчанка обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Уголовное дело направлено в суд.
12:25   Полмиллиона рублей заплатили норильчане за курение в общественных местах. 12:17   А цены все растут. В Красноярском крае цены на потребительском рынке за месяц, с сентября по октябрь 2018 года, увеличились на 0,4 процента.
11:57   С завтрашнего дня участок дороги в начале Ленинского проспекта закроют на четверо суток. 11:44   «Молодёжь: свобода и ответственность». Под таким названием в Норильской епархии начались V Региональные Рождественские образовательные чтения.




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