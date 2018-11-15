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15 ноября 2018, 09:45



В Кайеркане прошла встреча с художником, режиссером Мариной Акишиной в рамках проекта «Встречи с интересными людьми».

В Кайеркане Марина Акишина провела тренинг по творческому мышлению, ответила на интересующие вопросы горожан о жизни, творчестве, судьбе и дальнейших планах. Зрители с восторгом приняли идею об участии кайерканцев в предстоящем фестивале, посвященном году театра, который будет проводиться 1 июня, в День защиты детей. Также в ходе встречи родился совместный проект КДЦ «Юбилейный» и норильского уличного театра «В ожидании солнца» (режиссер М. Акишина), который будет представлен широкой публике 1 декабря в рамках ежегодного фестиваля «Хорошие песни».

Просмотров:120 Вчера в КДЦ "Юбилейный" прошла встреча с художником, культурологом, режиссером, автором благотворительных и арт-проектов, фестивалей уличного театра в разных городах страны - Мариной Акишиной (г. Ярославль), которая вместе с активными горожанами и творческой молодежью Норильска создала серию авангардных работ и представила их в формате экспериментальной театральной постановки, в стиле театра абсурда.В Кайеркане Марина Акишина провела тренинг по творческому мышлению, ответила на интересующие вопросы горожан о жизни, творчестве, судьбе и дальнейших планах. Зрители с восторгом приняли идею об участии кайерканцев в предстоящем фестивале, посвященном году театра, который будет проводиться 1 июня, в День защиты детей. Также в ходе встречи родился совместный проект КДЦ «Юбилейный» и норильского уличного театра «В ожидании солнца» (режиссер М. Акишина), который будет представлен широкой публике 1 декабря в рамках ежегодного фестиваля «Хорошие песни».