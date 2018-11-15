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15 ноября 2018, 10:50



В таймырском поселке Носок завершается строительство интерната на 250 мест. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца года.

Снаружи здания строители установили канализационную насосную станцию, от неё до здания проложили наружные сети канализации, выполнили прокладку наружных сетей телефонизации, установили систему молниезащиты, проложили трубопровод. Цоколь здания облицован профлистом, установлены фасонные детали на фасадах здания и ограждающие конструкции наружных тамбуров. Территория интерната отсыпана щебнем, на ней установлены деревянные тротуары. После ввода нового объекта в эксплуатацию дети будут проживать в здании общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, полностью соответствующем всем нормам и требованиям. В здании интерната предусмотрены спальный корпус, пищеблок со столовой, медицинский блок, комната самоподготовки, комната для встречи с родственниками, прачечная и административные помещения.

Просмотров:83 В здании выполнили отделочные работы, установили лестничные ограждения и дверные блоки, запустили системы отопления и электроснабжения. Уже готово к использованию электрическое, санитарно-техническое и технологическое оборудование, смонтированы системы видеонаблюдения, телефонная сеть.Снаружи здания строители установили канализационную насосную станцию, от неё до здания проложили наружные сети канализации, выполнили прокладку наружных сетей телефонизации, установили систему молниезащиты, проложили трубопровод.Цоколь здания облицован профлистом, установлены фасонные детали на фасадах здания и ограждающие конструкции наружных тамбуров. Территория интерната отсыпана щебнем, на ней установлены деревянные тротуары.После ввода нового объекта в эксплуатацию дети будут проживать в здании общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, полностью соответствующем всем нормам и требованиям. В здании интерната предусмотрены спальный корпус, пищеблок со столовой, медицинский блок, комната самоподготовки, комната для встречи с родственниками, прачечная и административные помещения.