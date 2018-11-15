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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 ноября 2018, 10:50

В таймырском поселке Носок завершается строительство интерната на 250 мест. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца года.


В здании выполнили отделочные работы, установили лестничные ограждения и дверные блоки, запустили системы отопления и электроснабжения. Уже готово к использованию электрическое, санитарно-техническое и технологическое оборудование, смонтированы системы видеонаблюдения, телефонная сеть.
Снаружи здания строители установили канализационную насосную станцию, от неё до здания проложили наружные сети канализации, выполнили прокладку наружных сетей телефонизации, установили систему молниезащиты, проложили трубопровод.
Цоколь здания облицован профлистом, установлены фасонные детали на фасадах здания и ограждающие конструкции наружных тамбуров. Территория интерната отсыпана щебнем, на ней установлены деревянные тротуары.
После ввода нового объекта в эксплуатацию дети будут проживать в здании общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, полностью соответствующем всем нормам и требованиям. В здании интерната предусмотрены спальный корпус, пищеблок со столовой, медицинский блок, комната самоподготовки, комната для встречи с родственниками, прачечная и административные помещения.

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    Список новостей

 15 ноября 2018 
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11:01   Андрей Клишас: «Металлические клетки и прозрачные кабины в залах суда должны остаться в прошлом». 10:57   В Норильске планируют увеличить «подъемные» для приезжих работников дефицитных специальностей.
10:50   В таймырском поселке Носок завершается строительство интерната на 250 мест. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца года. 09:45   В Кайеркане прошла встреча с художником, режиссером Мариной Акишиной в рамках проекта «Встречи с интересными людьми».
09:40   Федерация выделит краю деньги на строительство метро в 2019 году. 09:29   Появление в школах уроков полового просвещения поддерживают 60% россиян.
09:02   Почти 3400 водителей Норильска, игнорируюших правила применения ремней безопасности, попали в поле зрения госавтоинспекторов с начала года.

 14 ноября 2018 
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18:24   Дикси, Северина, или Аврора? Норильчане могут предложить свой вариант имени для спасенной белой медведицы. 18:11   Норильская публичная библиотека готова представить в рамках фестиваля "Большой Аргиш" свою собственную площадку под названием «Сказки на ночь».
17:43   В норильском музее открылась выставка к 110-летию со дня рождения выдающегося астрофизика Николая Козырева. 17:35   Спустя 10 лет в Норильск вернулся с гастролями Красноярский симфонический оркестр благодаря «Самому северному фестивалю».
17:09   Штормовое предупреждение в Норильске сняли. 16:54   Цены на горючее в течение этого года значительно повысились: только на дизельное топливо разница между январем и ноябрем этого года составляет 13 рублей.
15:44   В Норильске, как и на территории всего Красноярского края, регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. 15:09   Общественность Таймыра обсуждает комплексное экологическое обследование особо охраняемых участков полуострова.
15:05   Короткое замыкание электрообогревателя стало причиной сегодняшнего пожара в талнахской квартире. 13:56   Яйца подорожали, крупы подешевели. Сравнение цен провело управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска.
13:18   Проезд в Старый город в районе памятника Ленину откроют не раньше 2020 года. 13:18   Завтра норильчан ждет «Эффект присутствия». В Полярной арт-резиденции PolArt пройдет презентация проекта Анны Толкачевой и состоится запуск заявленного VR-формата.
12:29   В КДЦ «Юбилейный» стартуют встречи с интересными людьми. Сегодня мастер-класс жителям Кайеркана даст Марина Акишина. 12:04   За хранение наркотиков житель Норильска может лишиться свободы на три года.
12:01   В Норильске будут судить 18-летнего молодого человека за кражу кабеля. 11:27   Более 7 млрд руб. потратит край на Универсиаду в 2019 году.
10:59   «Норникель» и работники компании подписали новый Коллективный договор на 2018-2021 годы. 10:41   Ограничения на автодороге, ведущей из Норильска в аэропорт, сняты.
09:36   В Норильске метель. Аэропорт работает по фактической погоде.

 13 ноября 2018 
17:59   Через час в Норильске начнется концерт Красноярский симфонический оркестр 17:55   Сегодня в театре журналистам предложили совершить виртуальную экскурсию. В Заполярном драматическом театре им. В. Маяковского прошла ...
17:55   Сегодня еще 52 норильских призывника отправились в красноярский сборный пункт 17:33   Медвежонок, спасенный на Диксоне, оказался медведицей! Пол малыша в «Роевом Ручье» определили зоологи
17:27   С улиц и дворов Норильска вывезено уже около 1 000 кубометров снега 16:38   В этом году открытие снежных городков запланировано на 21 декабря - в Талнахе, Кайеркане и Оганере и на 22 декабря - в Центральном районе.
16:27   Сегодня в Норильске прощались с Зоей Яковлевной Нардиной. 15:37   Мелкие водоемы Норильска замерзли, на Ламе и Глубоком пока вода открыта, сообщил на общегородской планерке Андрей Магеров, начальник управления ГО и ЧС.
15:21   Ситуация с пожарами в Норильске в октябре была достаточно спокойной, считают пожарные, несмотря на то, что у норильчанки в руках загорелся телефон. 15:12   В Мурманске обсудят экологические аспекты развития российской Арктики.
14:50   На должность руководителя регионального фонда капитального ремонта по Красноярскому краю претендуют 13 кандидатов. 14:25   Подведены итоги социально-экономического развития края за 9 месяцев 2018 года.
14:08   Фестиваль "Nauka 0+" пройдет в начале декабря в Красноярске. Традиционным партнером и соорганизатором мероприятия выступает компания «Норникель». 13:41   20 ноября в Норильске пройдет очередной день бесплатной юридической помощи.
13:37   Школа № 43 присоединилась к акции «Не мелочи жизни», которую организовал и проводит благотворительный фонд Норильска «Территория добра». 12:45   30-летняя норильчанка обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Уголовное дело направлено в суд.
12:25   Полмиллиона рублей заплатили норильчане за курение в общественных местах. 12:17   А цены все растут. В Красноярском крае цены на потребительском рынке за месяц, с сентября по октябрь 2018 года, увеличились на 0,4 процента.
11:57   С завтрашнего дня участок дороги в начале Ленинского проспекта закроют на четверо суток. 11:44   «Молодёжь: свобода и ответственность». Под таким названием в Норильской епархии начались V Региональные Рождественские образовательные чтения.




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