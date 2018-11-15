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15 ноября 2018, 10:57



В Норильске планируют увеличить «подъемные» для приезжих работников дефицитных специальностей.

- 150 тыс. рублей – среднему медицинскому персоналу, врачам, педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории; - 200 тыс. рублей – врачам, имеющим 2-ю квалификационную категорию, научным сотрудникам; - 250 тыс. рублей – врачам, педагогическим работникам, имеющим 1-ю квалификационную категорию; - 300 тыс. рублей – врачам, педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию. Предполагается, что данное повышение поможет сделать Норильск более привлекательным для приглашенных квалифицированных специалистов. Нововведение потребует в 2019 году дополнительно 6 млн 650 тыс. рублей из местного бюджета. Члены депутатской комиссии по социальной политике единогласно поддержали это предложение. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии горсовета, которая состоится 20 ноября.

Просмотров:86 По поручению депутатов горсовета администрация города провела необходимые расчёты для повышения эффективности муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск». В настоящее время размер единовременной выплаты для таких специалистов («подъемные») не превышает 100 тыс. рублей. Согласно предлагаемым изменениям для отдельных категорий работников эту сумму предполагается увеличить – в зависимости от квалификации специалиста:- 150 тыс. рублей – среднему медицинскому персоналу, врачам, педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории;- 200 тыс. рублей – врачам, имеющим 2-ю квалификационную категорию, научным сотрудникам;- 250 тыс. рублей – врачам, педагогическим работникам, имеющим 1-ю квалификационную категорию;- 300 тыс. рублей – врачам, педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию.Предполагается, что данное повышение поможет сделать Норильск более привлекательным для приглашенных квалифицированных специалистов. Нововведение потребует в 2019 году дополнительно 6 млн 650 тыс. рублей из местного бюджета.Члены депутатской комиссии по социальной политике единогласно поддержали это предложение. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии горсовета, которая состоится 20 ноября.