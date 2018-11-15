Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 ноября 2018, 11:01



Андрей Клишас: «Металлические клетки и прозрачные кабины в залах суда должны остаться в прошлом».

Одним из авторов законопроекта является председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Документ разработан по поручению главы верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко. По мнению разработчиков поправок в действующее законодательство, подсудимый в зале суда должен иметь возможность беспрепятственного общения со своим защитником, а металлические клетки и светопропускающие кабины, в которых сейчас во время судебного заседания находятся подозреваемые, этому препятствуют. Как сообщил Андрей Клишас, к обсуждению законопроекта были привлечены представители Верховного суда РФ, МВД, Министерства юстиции, Государственно-правового управления президента РФ, судебного департамента при Верховном суде и правительства РФ. Представленный документ был одобрен всеми участниками дискуссии. Предлагаемые поправки коснутся ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации («Уважение чести и достоинства личности»). «Важно отметить и морально-психологический аспект данного вопроса. Можно констатировать, что наше общество в целом уже негативно воспринимает тот факт, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые размещаются в «клетках», будь то металлические или же стеклянные конструкции. Проектом федерального закона предлагается полностью запретить использование в залах суда защитных кабин, поскольку отсутствие контакта подсудимого со своим адвокатом негативно влияет на реализацию его права на получение квалифицированной юридической помощи», – прокомментировал законопроект Андрей Клишас.

Просмотров:110 Сенаторы внесли в Государственную Думу законопроект о запрете клеток в залах суда. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ.Одним из авторов законопроекта является председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Документ разработан по поручению главы верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко. По мнению разработчиков поправок в действующее законодательство, подсудимый в зале суда должен иметь возможность беспрепятственного общения со своим защитником, а металлические клетки и светопропускающие кабины, в которых сейчас во время судебного заседания находятся подозреваемые, этому препятствуют.Как сообщил Андрей Клишас, к обсуждению законопроекта были привлечены представители Верховного суда РФ, МВД, Министерства юстиции, Государственно-правового управления президента РФ, судебного департамента при Верховном суде и правительства РФ. Представленный документ был одобрен всеми участниками дискуссии.Предлагаемые поправки коснутся ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации («Уважение чести и достоинства личности»).«Важно отметить и морально-психологический аспект данного вопроса. Можно констатировать, что наше общество в целом уже негативно воспринимает тот факт, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые размещаются в «клетках», будь то металлические или же стеклянные конструкции. Проектом федерального закона предлагается полностью запретить использование в залах суда защитных кабин, поскольку отсутствие контакта подсудимого со своим адвокатом негативно влияет на реализацию его права на получение квалифицированной юридической помощи», – прокомментировал законопроект Андрей Клишас.