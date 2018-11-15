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15 ноября 2018, 11:40



Реализация партийного проекта «Городская среда» в Норильске продолжится и в следующем году.

Ранее на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» было выдвинуто предложение исключить из проекта населенные пункты с населением более одной тысячи человек, оставив только города, а финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники. Партийцы единогласно выступили против такого решения. Их позицию поддержал председатель «Единой России» и правительства РФ Дмитрий Медведев. В итоге, как сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, по решению трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям удалось отстоять действующую модель использования регионами федеральных средств на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек. Изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий является одним из самых успешных и результативных направлений работы партии. Эти задачи решаются в рамках партийного проекта «Городская среда». Кроме того, о необходимости дальнейшей реализации подобных мероприятий говорил президент России в своём послании Федеральному Собранию. Позиция партии по данному вопросу нашла единогласную поддержку в регионах, в том числе и в Красноярском крае, где в программе благоустройства принимают участие не только города, но и поселки. «В 2018 году в крае в программе по благоустройству принимают участие 44 территории, из которых только 17 – это городские округа. Остальные – поселки городского типа и районные центры. Проект удалось сделать интерактивным, вовлечь в его реализацию самих жителей, сделать их сопричастными, а значит, и ответственными за результат. И очень важно сохранить проект именно в таком объеме, а не ограничиться только городами и общественными пространствами», - отметил региональный координатор проекта «Городская среда» Алексей Клешко, комментируя итоги обсуждения вопрос на региональной дискуссионной площадке в рамках XXXIII конференции регионального отделения «Единой России». Общий объем финансирования в Красноярском крае по программе благоустройства в год составляет почти 900 млн рублей. На эти средства в 2017 году было благоустроено 565 дворовых территорий и 23 общественных пространства, в 2018-м – три парка, 37 общественных пространств и 628 дворов. Норильск участвует в проекте с начала реализации – с 2017 года. Тогда из федерального бюджета на нашу территорию было выделено более 63 млн рублей. На эти средства были заасфальтированы 26 дворовых территорий и начаты работы по благоустройству парка на ул. Комсомольской (планировка территории и приобретение малых архитектурных форм). В текущем году объём финансирования составил 63,5 млн рублей – выполнены работы по асфальтировке 23 дворов и благоустройству 1 территории общего пользования в жилом образовании Оганер. В следующем году реализация партийного проекта в Норильске будет продолжена, объём финансирования останется прежним. «Для Норильска участие в федеральной программе по благоустройству дворов и территорий общего пользования крайне важно. Из-за дефицита бюджета средства направляются в основном на решение первоочередных задач, и выделять большое количество денег на благоустройство не получается. В то же время мы прекрасно понимаем, что именно улучшение общественных пространств, приведение в порядок наших дворов является залогом комфортного проживания норильчан в родном городе. Поэтому решение о сохранении реализации программы в следующем году при тех же объемах финансирования для нас будет хорошим подспорьем в улучшении внешнего облика Норильска и его районов», - прокомментировал решение о сохранении всех принципов реализации проекта «Городская среда» секретарь норильского отделения «Единой России» Николай Жигулин.

Просмотров:76 Об этом сообщил секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия», заместитель главы города Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин. В минувшие выходные в Красноярске прошла XXXIII конференция Красноярского регионального отделения партии, в ходе которой в том числе было принято решение поддержать сохранение действующего порядка финансирования проекта «Городская среда». Это решение было направлено в Центральный исполнительный комитет.Ранее на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» было выдвинуто предложение исключить из проекта населенные пункты с населением более одной тысячи человек, оставив только города, а финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники. Партийцы единогласно выступили против такого решения. Их позицию поддержал председатель «Единой России» и правительства РФ Дмитрий Медведев. В итоге, как сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, по решению трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям удалось отстоять действующую модель использования регионами федеральных средств на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек.Изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий является одним из самых успешных и результативных направлений работы партии. Эти задачи решаются в рамках партийного проекта «Городская среда». Кроме того, о необходимости дальнейшей реализации подобных мероприятий говорил президент России в своём послании Федеральному Собранию.Позиция партии по данному вопросу нашла единогласную поддержку в регионах, в том числе и в Красноярском крае, где в программе благоустройства принимают участие не только города, но и поселки.Общий объем финансирования в Красноярском крае по программе благоустройства в год составляет почти 900 млн рублей. На эти средства в 2017 году было благоустроено 565 дворовых территорий и 23 общественных пространства, в 2018-м – три парка, 37 общественных пространств и 628 дворов.Норильск участвует в проекте с начала реализации – с 2017 года. Тогда из федерального бюджета на нашу территорию было выделено более 63 млн рублей. На эти средства были заасфальтированы 26 дворовых территорий и начаты работы по благоустройству парка на ул. Комсомольской (планировка территории и приобретение малых архитектурных форм). В текущем году объём финансирования составил 63,5 млн рублей – выполнены работы по асфальтировке 23 дворов и благоустройству 1 территории общего пользования в жилом образовании Оганер. В следующем году реализация партийного проекта в Норильске будет продолжена, объём финансирования останется прежним.