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15 ноября 2018, 11:56



«Норникель» выделит 830 млн рублей на переселение жителей северных районов края в 2019 году.

На 2019 год социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в Норильске и Дудинке, составят 830 миллионов рублей. Данная сумма будет выделена из средств компании «Норникель». Также 225 миллионов рублей будет выделено в следующем году из краевого бюджета на различные выплаты для приобретения жилья гражданам, выезжающим с Севера, сообщает НИА-Красноярск.

Просмотров:83 Программа по переселению жителей Норильска и Дудинки реализуется в рамках четырехстороннего Соглашения, заключенного между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и компанией «Норникель» в 2010 году.На 2019 год социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в Норильске и Дудинке, составят 830 миллионов рублей. Данная сумма будет выделена из средств компании «Норникель». Также 225 миллионов рублей будет выделено в следующем году из краевого бюджета на различные выплаты для приобретения жилья гражданам, выезжающим с Севера, сообщает НИА-Красноярск.