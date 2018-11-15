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15 ноября 2018, 12:54



В Норильске усилят борьбу с самовольными постройками.

Самовольные постройки по-прежнему будут выявлять в ходе плановых и внеплановых проверок. Однако теперь решение о сносе таких строений или о приведении их в соответствие с установленными требованиями будет вправе определять не только суд, но и органы местного самоуправления. Теперь специалисты городской администрации, выявив незаконно построенный объект, направят уведомление в адрес главы города Норильска и выдадут предписание владельцу объекта о необходимости снести его или привести в соответствие с требованиями. Подобные требования могут быть предъявлены в случаях, если самовольная постройка возведена на земельном участке без правоустанавливающих документов; постройка размещена на участке, на котором по градостроительному плану строить ее в принципе нельзя. Сносить самовольную постройку должен ее владелец. Если он откажется это сделать или хозяина строения не удается установить, демонтаж может выполнить муниципалитет за счет бюджетных средств, которые потом хозяину постройки придется возместить в судебном порядке. На снос самовольных построек предусмотрено от трех до 12 месяцев, на приведение в соответствие с установленными требованиями - от полугода до трех лет. Определена также и процедура продления этих сроков. Положения документа, утвержденного депутатами, не распространяются на некоторые постройки. В частности, на постройки, относящиеся к имуществу религиозного назначения, образующие единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс; дома, построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства; многоквартирные, жилые дома или дачи, построенные на дачных и садовых земельных участках и ряд других объектов. По мнению разработчиков, новый документ позволит сделать работу администрации по ликвидации самовольных построек более эффективной. Депутаты с этим согласились и рекомендовали утвердить предложенный порядок на сессии норильского горсовета, которая состоится 20 ноября 2018 года.

Просмотров:199 Новый порядок сноса самовольных строений или приведения их в соответствие с установленными требованиями обсудили на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству.Самовольные постройки по-прежнему будут выявлять в ходе плановых и внеплановых проверок. Однако теперь решение о сносе таких строений или о приведении их в соответствие с установленными требованиями будет вправе определять не только суд, но и органы местного самоуправления. Теперь специалисты городской администрации, выявив незаконно построенный объект, направят уведомление в адрес главы города Норильска и выдадут предписание владельцу объекта о необходимости снести его или привести в соответствие с требованиями.Подобные требования могут быть предъявлены в случаях, если самовольная постройка возведена на земельном участке без правоустанавливающих документов; постройка размещена на участке, на котором по градостроительному плану строить ее в принципе нельзя.Сносить самовольную постройку должен ее владелец. Если он откажется это сделать или хозяина строения не удается установить, демонтаж может выполнить муниципалитет за счет бюджетных средств, которые потом хозяину постройки придется возместить в судебном порядке. На снос самовольных построек предусмотрено от трех до 12 месяцев, на приведение в соответствие с установленными требованиями - от полугода до трех лет. Определена также и процедура продления этих сроков.Положения документа, утвержденного депутатами, не распространяются на некоторые постройки. В частности, на постройки, относящиеся к имуществу религиозного назначения, образующие единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс; дома, построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства; многоквартирные, жилые дома или дачи, построенные на дачных и садовых земельных участках и ряд других объектов.По мнению разработчиков, новый документ позволит сделать работу администрации по ликвидации самовольных построек более эффективной. Депутаты с этим согласились и рекомендовали утвердить предложенный порядок на сессии норильского горсовета, которая состоится 20 ноября 2018 года.