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15 ноября 2018, 13:18



Стартует завтра. «Большой Аргиш» представит семь фестивальных площадок, более 35 мероприятий и активностей.

В субботу, 17 ноября, фестивальные площадки развернутся в Норильске. В драмтеатре пройдут премьерные показы экспериментального спектакля с применением VR-технологий «Гиперборея. Плато Путорана» и развернется фотовыставка местных авторов. На Театральной площади построят снежную горку и установят чум, в котором проведут кулинарные мастер-классы. Секреты приготовления несложных традиционных блюд народов Севера детям и подросткам раскроют и в чуме на территории Библиотечного дворика. Там же можно будет попробовать себя в спортивных играх коренных народов. В публичной библиотеке пройдет финал конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера «Литературный Аргиш» и творческие встречи с российским писателем и журналистом Мариной Москвиной и актёром Александром Головиным. На каждом этаже библиотеки откроются различные интерактивные площадки. Норильский колледж искусств представит театрализованное представление с участием театра моды «Бараксан» и выставку изделий декоративно-прикладного искусства. На Комсомольской площади гости «Большого Аргиша» смогут посетить чумы пяти коренных этносов Таймыра, покататься на оленьих упряжках, познакомиться с творчеством этнических коллективов. Большую фестивальную программу готовит кинокомплекс «Родина». Там, в частности, состоится показ документального фильма «Генезис 2.0» об уникальной находке, сделанной охотниками за бивнями мамонтов на далёких северных островах, и творческая встреча с режиссером ленты Максимом Арбугаевым. Кульминация «Большого Аргиша» – яркий мультимедийный спектакль с пиротехническим шоу на Октябрьской площади. Вкусной составляющей фестиваля станет «Кулинарный Аргиш». Норильские кафе и рестораны разрабатывают специальные меню. Блюда традиционной северной кухни в авторском исполнении местных шеф-поваров можно будет оценить в 18 заведениях города. Фестиваль «Большой Аргиш – 2018» организован АНО «Агентство развития Норильска» при поддержке компании «Норникель» в партнерстве с администрациями города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Просмотров:198 Фестиваль открывается 16 ноября в Дудинке световым шоу у Таймырского краеведческого музея и открытием выставки мастеров декоративно-прикладного искусства.В субботу, 17 ноября, фестивальные площадки развернутся в Норильске. В драмтеатре пройдут премьерные показы экспериментального спектакля с применением VR-технологий «Гиперборея. Плато Путорана» и развернется фотовыставка местных авторов. На Театральной площади построят снежную горку и установят чум, в котором проведут кулинарные мастер-классы.Секреты приготовления несложных традиционных блюд народов Севера детям и подросткам раскроют и в чуме на территории Библиотечного дворика. Там же можно будет попробовать себя в спортивных играх коренных народов. В публичной библиотеке пройдет финал конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера «Литературный Аргиш» и творческие встречи с российским писателем и журналистом Мариной Москвиной и актёром Александром Головиным. На каждом этаже библиотеки откроются различные интерактивные площадки.Норильский колледж искусств представит театрализованное представление с участием театра моды «Бараксан» и выставку изделий декоративно-прикладного искусства.На Комсомольской площади гости «Большого Аргиша» смогут посетить чумы пяти коренных этносов Таймыра, покататься на оленьих упряжках, познакомиться с творчеством этнических коллективов.Большую фестивальную программу готовит кинокомплекс «Родина». Там, в частности, состоится показ документального фильма «Генезис 2.0» об уникальной находке, сделанной охотниками за бивнями мамонтов на далёких северных островах, и творческая встреча с режиссером ленты Максимом Арбугаевым.Кульминация «Большого Аргиша» – яркий мультимедийный спектакль с пиротехническим шоу на Октябрьской площади.Вкусной составляющей фестиваля станет «Кулинарный Аргиш». Норильские кафе и рестораны разрабатывают специальные меню. Блюда традиционной северной кухни в авторском исполнении местных шеф-поваров можно будет оценить в 18 заведениях города.Фестиваль «Большой Аргиш – 2018» организован АНО «Агентство развития Норильска» при поддержке компании «Норникель» в партнерстве с администрациями города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.