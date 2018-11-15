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15 ноября 2018, 14:19



Новый формат. Водителям выдадут усовершенствованные ПТС и СТС.

Приказом МВД также вводится новый формат СТС — пластиковое с закругленными краями и уменьшенное до размеров водительских прав. При этом госпошлину за новые СТС ввели заранее, в августе 2018 года. Она составила 1,5 тысячи рублей за пластиковые свидетельства и 500 рублей — за бумажные. Также предусматривается введение электронных ПТС, которые будут содержать информацию о собственнике, техническом осмотре и обслуживании транспорта, ремонтных работах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о страховании и страховых случаях, сведения о ДТП. Действовать они будут наряду с бумажным вариантом документа.

Просмотров:186 В августе 2019 года вступят в силу новые требования к свидетельствам о регистрации транспортного средства (СТС). Внешний вид документа изменится. Данные о VIN-номере, мощности, цвете кузова и другие данные о машине переедут с лицевой на оборотную сторону свидетельства. На лицевой же стороне будут указаны личные данные автовладельца, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект приказа Министерства внутренних дел России.Приказом МВД также вводится новый формат СТС — пластиковое с закругленными краями и уменьшенное до размеров водительских прав.При этом госпошлину за новые СТС ввели заранее, в августе 2018 года. Она составила 1,5 тысячи рублей за пластиковые свидетельства и 500 рублей — за бумажные.Также предусматривается введение электронных ПТС, которые будут содержать информацию о собственнике, техническом осмотре и обслуживании транспорта, ремонтных работах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о страховании и страховых случаях, сведения о ДТП. Действовать они будут наряду с бумажным вариантом документа.