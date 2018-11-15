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15 ноября 2018, 14:29



«Не будите русского медведя». Сказку под таким названием показали норильчанам полицейские со сцены Городского центра культуры.

Два десятка сотрудников отдела МВД России по г. Норильску на несколько часов перевоплотились в богов греческой мифологии, а также русской сказки «Не будите русского медведя». «Боги Олимпа выяснили, что русские давно не выигрывали в Олимпиаде, и чтобы это исправить, пришлось разбудить русского медведя». В завершении выступления сотрудники отдела МВД России по г. Норильску рассказали со сцены, что победа России в мировом спортивном состязании стала возможной благодаря патриотизму, честности, дружбы народов, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:156 Во второй конкурсный день четвертого Фестиваля культуры и спорта среди сотрудников силовых ведомств Красноярского края, расположенных за полярных кругом, участники демонстрировали свои вокально-хореографические таланты в рамках конкурса художественной самодеятельности.Два десятка сотрудников отдела МВД России по г. Норильску на несколько часов перевоплотились в богов греческой мифологии, а также русской сказки «Не будите русского медведя».«Боги Олимпа выяснили, что русские давно не выигрывали в Олимпиаде, и чтобы это исправить, пришлось разбудить русского медведя».В завершении выступления сотрудники отдела МВД России по г. Норильску рассказали со сцены, что победа России в мировом спортивном состязании стала возможной благодаря патриотизму, честности, дружбы народов, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.