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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:42 В Норильске из-за технической неисправности задержали вылет самолета. Компания NordStar приняла решение заменить воздушное судно.
17:56 В Норильске Госавтоинспекторы установили личность водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП.
17:35 «Земский» или «арктический»? Какая программа привлечения специалистов больше подходит Норильску, обсуждали депутаты горсовета.
16:11 В Норильске дорожные полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.
15:45 Норильчане могут принять эстафету у студентов художественной школы им. Андрея Поздеева. Ребята создали гравюры для участников зимней Универсиады-2019.
15:28 Норильск готовится к празднику рукоделия. Кроме норильских мастеров в нем примут участие и коломенские ремесленники.
15:09 «Норникель» принял участие в конференции «Кибербезопасность. Защита персональных данных».
15:02 В конце недели, по мнению синоптиков, погода в Норильске и на Таймыре будет умеренно морозной и маловетреной.
14:55 В Норильске будут судить 22-летнего местного жителя за кражу денег с банковской карты.
14:39 Программа этнофестиваля «Большой Аргиш» 16-18 ноября.
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