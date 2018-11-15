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15 ноября 2018, 14:35



В норильский суд передано уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины за кражу компьютера.

Как выяснили следователи, злоумышленник находился в гостях у заявителя в одном из домов на ул. Игарской района Талнах. Воспользовавшись тем, что потерпевший уснул, злоумышленник похитил из квартиры системный блок и монитор на общую сумму 18 тысяч рублей. С места преступления преступник скрылся. Похищенным распорядился по своему усмотрению. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:162 В сентябре текущего года в дежурную часть полиции обратился мужчина с заявлением о краже у него имущества.Как выяснили следователи, злоумышленник находился в гостях у заявителя в одном из домов на ул. Игарской района Талнах. Воспользовавшись тем, что потерпевший уснул, злоумышленник похитил из квартиры системный блок и монитор на общую сумму 18 тысяч рублей. С места преступления преступник скрылся. Похищенным распорядился по своему усмотрению.В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.