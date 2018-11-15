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15 ноября 2018, 14:39

Программа этнофестиваля «Большой Аргиш» 16-18 ноября.


16 ноября
Дудинка
Площадка у Таймырского краеведческого музея
17:00-17:20
Открытие фестиваля. Световое шоу
Таймырский краеведческий музей
17:30
Открытие выставки мастеров декоративно-прикладного искусства "Таймыр. Гений места"
17 ноября
Норильск
ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ. Театральная площадь.
Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского
12:00-18:00
• снежная горка
• чумы с кулинарными мастер-классами для детей и подростков до 16 лет*
• премьерные показы экспериментального спектакля с использованием VR-технологий "Гиперборея. Плато Путорана" о влиянии территории на человека в поисках смысла жизни (в 15.00 и 18.00, билеты в кассах театра)
• фотовыставка, посвящённая ландшафтам, фауне и флоре плато Путорана
ЭНЕРГИЯ ТРАДИЦИЙ. Комсомольская площадь
12:00-18:00 этнопространство (знакомство с бытом и традициями северных народов в чумах пяти коренных этносов Таймыра)
12:00-18:00 катание на оленьих упряжках
15:00-18:00 концертно-интерактивная программа "Энергии Севера" с участием этнических коллективов
ЭНЕРГИЯ ЧЕЛОВЕКА. Публичная библиотека. Библиотечный дворик
12:00-19:00
Программа мероприятий, проводимых в рамках финала конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера "Литературный Аргиш":
12:00-13:30 творческая встреча с российским писателем и сценаристом, радиоведущей и журналистом, автором книг "Роман с Луной", "Гений безответной любви", "Моя собака любит джаз" Мариной Москвиной (г. Москва). Конференц-зал, 1-й эт.
14:00-17:00 инсталляция Анны Толкачевой "Кочевая поэзия". Художественный проект представляет собой серию интерактивных панорам, знакомящих с творчеством поэтов из числа малочисленных народов России. Лекционный зал, 3-й эт.
14:00-16:00 финал конкурса юных чтецов произведений поэтов и писателей Севера "Литературный Аргиш". Конференц-зал, 1-й эт.
16:00-17:30 концерт исполнительницы песен на ненецком и русском языках Надежды Сэротэтто. Конференц-зал, 1-й эт.
17:30-18:30 творческая встреча с известным киноактером, снимавшимся в сериалах "Кадетство" и "Папины дочки", во всех частях фильма "Ёлки", Александром Головиным (г. Москва). Конференц-зал, 1-й эт.
Программа работы площадки "Сказки на ночь":
12:00-19:00 релакс-кинотеатр "Сказки на потолке" (трансляция видео на потолке). 210-я ауд.
13:00-14:00 мастер-класс по рисованию на воде в стиле эбру "Северной сияние". Чит. зал, 3-й эт.
14:00-16:00 театр теней "Трикстер". Мастер-класс по созданию кукол и постановке спектакля. Лекционный зал, 2-й эт.
15:00-16:00 мастер-класс по созданию северных комиксов. Чит. зал, 3-й эт.
13:00-16:00 игровая зона "Таймырское многоборье". Фойе 3-й эт.
15:00-16:00 акция "Громкие чтения" (чтение северных сказок). 206-я ауд.
16:00-18:00 мастер-класс по песочной анимации + квест "Северные тропы". 207-я ауд.
17:00-19:00 театр теней "Трикстер". Мастер-класс по созданию кукол и постановке спектакля. Лекционный зал, 2-й эт.
Библиотечный дворик:
12:00-18:00 интерактивно-развлекательная программа "Таймырские забавы"
• кулинарные мастер-классы для детей и подростков до 16 лет*
• национальные спортивные игры
ЭНЕРГИЯ ЧЕЛОВЕКА. Норильский колледж искусств
17:00 театрализованное представление для детей и подростков по литературным произведениям коренных народов полуострова "Таймыр – мой дом родной" с участием театра моды "Бараксан". Концертно-театральный зал, 2-й этаж
16:00-18:00 выставка изделий декоративно-прикладного искусства "Таймыр – наш общий дом". Музей декоративно-прикладного искусства, 2-й этаж
ЭНЕРГИЯ ВРЕМЕНИ. Кинокомплекс "Родина"
12:00-18:30
Кассовое фойе
12:00-18:00 фотовыставка "Северное сияние"
14:30-15:00 выступление группы "Пензер Мун" (этнобит)
Весеннее фойе
12:00-18:00 фотовыставка "Человек и территория"
12:00-18:00 детская комната
12:00-15:00 показ серий фильмов "МУЛЬТИ-РОССИЯ"
Весенний зал
15:00-15:20 показ киноальманаха о жизни коренных народов Таймыра
15:20-17:20 показ д/ф "Генезис 2.0" (118 мин.)**
17:20-18:00 творческая встреча с режиссером д/ф "Генезис 2.0" Максимом Арбугаевым (г. Москва). Тема встречи: "Таймыр. Гений места"**
Осеннее фойе
12:00-18:00 выставка ко Всероссийскому фестивалю-конкурсу аудиовизуальных искусств "Полярная сова"
13:00-18:30 показ м/ф фестиваля "Полярная сова"
Видеозал
С 12:00 показ х/ф "Территория" (98 мин., 1978 г.)
показ д/ф "Территория Куваева" (97 мин., 2016 г.)
показ х/ф "Территория" (157 мин., 2014 г.)
ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ. Октябрьская площадь
19:00-19:30
• мультимедийный спектакль
• пиротехническое шоу
18 ноября
Норильск
11:00-13:00 детские кулинарные мастер-классы в кафе MAXX BURGER (в рамках программы "Кулинарный Аргиш")***
Программа "Кулинарный Аргиш"
Большинство норильских кафе и ресторанов введут специальные меню с 16 ноября. Блюда традиционной северной кухни в авторском исполнении местных шеф-поваров можно будет отведать в 18 заведениях города. В период с 16 по 25 ноября северное меню будет представлено и в отделах кулинарии сети универсамов "Жар.Птица". Ряд блюд будет предложен для дегустации всем желающим.
* Предварительная запись на кулинарные мастер-классы для детей и подростков до 16 лет осуществляется через TimePad.ru по ссылкам: https://argish.timepad.ru/event/843782/ и https://argish.timepad.ru/event/843817/
** Предварительная запись на показ д/ф "Генезис 2.0" и творческую встречу с М. Арбугаевым осуществляется через TimePad.ru по ссылке: https://argish.timepad.ru/event/843835/
*** Предварительная запись на детские кулинарные мастер-классы в кафе MAXX BURGER осуществляется по телефону 33-00-08
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