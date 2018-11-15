Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 ноября 2018, 14:39



Программа этнофестиваля «Большой Аргиш» 16-18 ноября.

Дудинка Площадка у Таймырского краеведческого музея 17:00-17:20 Открытие фестиваля. Световое шоу Таймырский краеведческий музей 17:30 Открытие выставки мастеров декоративно-прикладного искусства "Таймыр. Гений места" 17 ноября Норильск ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ. Театральная площадь. Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского 12:00-18:00 • снежная горка • чумы с кулинарными мастер-классами для детей и подростков до 16 лет* • премьерные показы экспериментального спектакля с использованием VR-технологий "Гиперборея. Плато Путорана" о влиянии территории на человека в поисках смысла жизни (в 15.00 и 18.00, билеты в кассах театра) • фотовыставка, посвящённая ландшафтам, фауне и флоре плато Путорана ЭНЕРГИЯ ТРАДИЦИЙ. Комсомольская площадь 12:00-18:00 этнопространство (знакомство с бытом и традициями северных народов в чумах пяти коренных этносов Таймыра) 12:00-18:00 катание на оленьих упряжках 15:00-18:00 концертно-интерактивная программа "Энергии Севера" с участием этнических коллективов ЭНЕРГИЯ ЧЕЛОВЕКА. Публичная библиотека. Библиотечный дворик 12:00-19:00 Программа мероприятий, проводимых в рамках финала конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера "Литературный Аргиш": 12:00-13:30 творческая встреча с российским писателем и сценаристом, радиоведущей и журналистом, автором книг "Роман с Луной", "Гений безответной любви", "Моя собака любит джаз" Мариной Москвиной (г. Москва). Конференц-зал, 1-й эт. 14:00-17:00 инсталляция Анны Толкачевой "Кочевая поэзия". Художественный проект представляет собой серию интерактивных панорам, знакомящих с творчеством поэтов из числа малочисленных народов России. Лекционный зал, 3-й эт. 14:00-16:00 финал конкурса юных чтецов произведений поэтов и писателей Севера "Литературный Аргиш". Конференц-зал, 1-й эт. 16:00-17:30 концерт исполнительницы песен на ненецком и русском языках Надежды Сэротэтто. Конференц-зал, 1-й эт. 17:30-18:30 творческая встреча с известным киноактером, снимавшимся в сериалах "Кадетство" и "Папины дочки", во всех частях фильма "Ёлки", Александром Головиным (г. Москва). Конференц-зал, 1-й эт. Программа работы площадки "Сказки на ночь": 12:00-19:00 релакс-кинотеатр "Сказки на потолке" (трансляция видео на потолке). 210-я ауд. 13:00-14:00 мастер-класс по рисованию на воде в стиле эбру "Северной сияние". Чит. зал, 3-й эт. 14:00-16:00 театр теней "Трикстер". Мастер-класс по созданию кукол и постановке спектакля. Лекционный зал, 2-й эт. 15:00-16:00 мастер-класс по созданию северных комиксов. Чит. зал, 3-й эт. 13:00-16:00 игровая зона "Таймырское многоборье". Фойе 3-й эт. 15:00-16:00 акция "Громкие чтения" (чтение северных сказок). 206-я ауд. 16:00-18:00 мастер-класс по песочной анимации + квест "Северные тропы". 207-я ауд. 17:00-19:00 театр теней "Трикстер". Мастер-класс по созданию кукол и постановке спектакля. Лекционный зал, 2-й эт. Библиотечный дворик: 12:00-18:00 интерактивно-развлекательная программа "Таймырские забавы" • кулинарные мастер-классы для детей и подростков до 16 лет* • национальные спортивные игры ЭНЕРГИЯ ЧЕЛОВЕКА. Норильский колледж искусств 17:00 театрализованное представление для детей и подростков по литературным произведениям коренных народов полуострова "Таймыр – мой дом родной" с участием театра моды "Бараксан". Концертно-театральный зал, 2-й этаж 16:00-18:00 выставка изделий декоративно-прикладного искусства "Таймыр – наш общий дом". Музей декоративно-прикладного искусства, 2-й этаж ЭНЕРГИЯ ВРЕМЕНИ. Кинокомплекс "Родина" 12:00-18:30 Кассовое фойе 12:00-18:00 фотовыставка "Северное сияние" 14:30-15:00 выступление группы "Пензер Мун" (этнобит) Весеннее фойе 12:00-18:00 фотовыставка "Человек и территория" 12:00-18:00 детская комната 12:00-15:00 показ серий фильмов "МУЛЬТИ-РОССИЯ" Весенний зал 15:00-15:20 показ киноальманаха о жизни коренных народов Таймыра 15:20-17:20 показ д/ф "Генезис 2.0" (118 мин.)** 17:20-18:00 творческая встреча с режиссером д/ф "Генезис 2.0" Максимом Арбугаевым (г. Москва). Тема встречи: "Таймыр. Гений места"** Осеннее фойе 12:00-18:00 выставка ко Всероссийскому фестивалю-конкурсу аудиовизуальных искусств "Полярная сова" 13:00-18:30 показ м/ф фестиваля "Полярная сова" Видеозал С 12:00 показ х/ф "Территория" (98 мин., 1978 г.) показ д/ф "Территория Куваева" (97 мин., 2016 г.) показ х/ф "Территория" (157 мин., 2014 г.) ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ. Октябрьская площадь 19:00-19:30 • мультимедийный спектакль • пиротехническое шоу 18 ноября Норильск 11:00-13:00 детские кулинарные мастер-классы в кафе MAXX BURGER (в рамках программы "Кулинарный Аргиш")*** Программа "Кулинарный Аргиш" Большинство норильских кафе и ресторанов введут специальные меню с 16 ноября. Блюда традиционной северной кухни в авторском исполнении местных шеф-поваров можно будет отведать в 18 заведениях города. В период с 16 по 25 ноября северное меню будет представлено и в отделах кулинарии сети универсамов "Жар.Птица". Ряд блюд будет предложен для дегустации всем желающим. * Предварительная запись на кулинарные мастер-классы для детей и подростков до 16 лет осуществляется через TimePad.ru по ссылкам: https://argish.timepad.ru/event/843782/ и https://argish.timepad.ru/event/843817/ ** Предварительная запись на показ д/ф "Генезис 2.0" и творческую встречу с М. Арбугаевым осуществляется через TimePad.ru по ссылке: https://argish.timepad.ru/event/843835/ *** Предварительная запись на детские кулинарные мастер-классы в кафе MAXX BURGER осуществляется по телефону 33-00-08

Просмотров:199 16 ноябряДудинкаОткрытие фестиваля. Световое шоуОткрытие выставки мастеров декоративно-прикладного искусства "Таймыр. Гений места"17 ноябряНорильск• снежная горка• чумы с кулинарными мастер-классами для детей и подростков до 16 лет*• премьерные показы экспериментального спектакля с использованием VR-технологий "Гиперборея. Плато Путорана" о влиянии территории на человека в поисках смысла жизни (в 15.00 и 18.00, билеты в кассах театра)• фотовыставка, посвящённая ландшафтам, фауне и флоре плато Путорана12:00-18:00 этнопространство (знакомство с бытом и традициями северных народов в чумах пяти коренных этносов Таймыра)12:00-18:00 катание на оленьих упряжках15:00-18:00 концертно-интерактивная программа "Энергии Севера" с участием этнических коллективов12:00-13:30 творческая встреча с российским писателем и сценаристом, радиоведущей и журналистом, автором книг "Роман с Луной", "Гений безответной любви", "Моя собака любит джаз" Мариной Москвиной (г. Москва). Конференц-зал, 1-й эт.14:00-17:00 инсталляция Анны Толкачевой "Кочевая поэзия". Художественный проект представляет собой серию интерактивных панорам, знакомящих с творчеством поэтов из числа малочисленных народов России. Лекционный зал, 3-й эт.14:00-16:00 финал конкурса юных чтецов произведений поэтов и писателей Севера "Литературный Аргиш". Конференц-зал, 1-й эт.16:00-17:30 концерт исполнительницы песен на ненецком и русском языках Надежды Сэротэтто. Конференц-зал, 1-й эт.17:30-18:30 творческая встреча с известным киноактером, снимавшимся в сериалах "Кадетство" и "Папины дочки", во всех частях фильма "Ёлки", Александром Головиным (г. Москва). Конференц-зал, 1-й эт.12:00-19:00 релакс-кинотеатр "Сказки на потолке" (трансляция видео на потолке). 210-я ауд.13:00-14:00 мастер-класс по рисованию на воде в стиле эбру "Северной сияние". Чит. зал, 3-й эт.14:00-16:00 театр теней "Трикстер". Мастер-класс по созданию кукол и постановке спектакля. Лекционный зал, 2-й эт.15:00-16:00 мастер-класс по созданию северных комиксов. Чит. зал, 3-й эт.13:00-16:00 игровая зона "Таймырское многоборье". Фойе 3-й эт.15:00-16:00 акция "Громкие чтения" (чтение северных сказок). 206-я ауд.16:00-18:00 мастер-класс по песочной анимации + квест "Северные тропы". 207-я ауд.17:00-19:00 театр теней "Трикстер". Мастер-класс по созданию кукол и постановке спектакля. Лекционный зал, 2-й эт.12:00-18:00 интерактивно-развлекательная программа "Таймырские забавы"• кулинарные мастер-классы для детей и подростков до 16 лет*• национальные спортивные игры17:00 театрализованное представление для детей и подростков по литературным произведениям коренных народов полуострова "Таймыр – мой дом родной" с участием театра моды "Бараксан". Концертно-театральный зал, 2-й этаж16:00-18:00 выставка изделий декоративно-прикладного искусства "Таймыр – наш общий дом". Музей декоративно-прикладного искусства, 2-й этаж12:00-18:00 фотовыставка "Северное сияние"14:30-15:00 выступление группы "Пензер Мун" (этнобит)12:00-18:00 фотовыставка "Человек и территория"12:00-18:00 детская комната12:00-15:00 показ серий фильмов "МУЛЬТИ-РОССИЯ"15:00-15:20 показ киноальманаха о жизни коренных народов Таймыра15:20-17:20 показ д/ф "Генезис 2.0" (118 мин.)**17:20-18:00 творческая встреча с режиссером д/ф "Генезис 2.0" Максимом Арбугаевым (г. Москва). Тема встречи: "Таймыр. Гений места"**12:00-18:00 выставка ко Всероссийскому фестивалю-конкурсу аудиовизуальных искусств "Полярная сова"13:00-18:30 показ м/ф фестиваля "Полярная сова"С 12:00 показ х/ф "Территория" (98 мин., 1978 г.)показ д/ф "Территория Куваева" (97 мин., 2016 г.)показ х/ф "Территория" (157 мин., 2014 г.)• мультимедийный спектакль• пиротехническое шоу18 ноябряНорильск11:00-13:00 детские кулинарные мастер-классы в кафе MAXX BURGER (в рамках программы "Кулинарный Аргиш")***Большинство норильских кафе и ресторанов введут специальные меню с 16 ноября. Блюда традиционной северной кухни в авторском исполнении местных шеф-поваров можно будет отведать в 18 заведениях города. В период с 16 по 25 ноября северное меню будет представлено и в отделах кулинарии сети универсамов "Жар.Птица". Ряд блюд будет предложен для дегустации всем желающим.* Предварительная запись на кулинарные мастер-классы для детей и подростков до 16 лет осуществляется через TimePad.ru по ссылкам: https://argish.timepad.ru/event/843782/ и https://argish.timepad.ru/event/843817/** Предварительная запись на показ д/ф "Генезис 2.0" и творческую встречу с М. Арбугаевым осуществляется через TimePad.ru по ссылке: https://argish.timepad.ru/event/843835/*** Предварительная запись на детские кулинарные мастер-классы в кафе MAXX BURGER осуществляется по телефону 33-00-08