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15 ноября 2018, 14:55



В Норильске будут судить 22-летнего местного жителя за кражу денег с банковской карты.

Стражи порядка установили, что 22–летний знакомый заявительницы отдыхал с ней в одном из ночных клубов города. Потерпевшая передала злоумышленнику банковскую карту с пин-кодом для приобретения спиртных напитков. После чего обвиняемый снял с карты потерпевшей денежные средства на общую сумму 30 тысяч рублей, похищенным распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело по статье УК РФ «Кража» передано в Норильский городской суд. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до шести лет лишения свободы. Суда обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:162 В июле текущего года в дежурную часть полиции поступило заявление от норильчанки о том, что знакомый похитил с ее банковской карты 30 тысяч рублей.Стражи порядка установили, что 22–летний знакомый заявительницы отдыхал с ней в одном из ночных клубов города. Потерпевшая передала злоумышленнику банковскую карту с пин-кодом для приобретения спиртных напитков. После чего обвиняемый снял с карты потерпевшей денежные средства на общую сумму 30 тысяч рублей, похищенным распорядился по своему усмотрению.Уголовное дело по статье УК РФ «Кража» передано в Норильский городской суд. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до шести лет лишения свободы. Суда обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.