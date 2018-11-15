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15 ноября 2018, 15:02



В конце недели, по мнению синоптиков, погода в Норильске и на Таймыре будет умеренно морозной и маловетреной.

Крупный теплый фронт придет в город с юго-запада ориентировочно 20-21 ноября. В этот период планируют объявить штормовое предупреждение, ожидаются порывы ветра до 27 м/с.

Просмотров:178 Завтра, в пятницу, в день открытия этнофестиваля «Большой Аргиш», над севером Красноярского края установится безветренная погода с температурой -25-30 градусов. К 17 ноября синоптики ожидают циклон, который принесет в Норильск незначительный ветер с редкими порывами до 20 м/с, говорить о серьезной пурге пока рано.Крупный теплый фронт придет в город с юго-запада ориентировочно 20-21 ноября. В этот период планируют объявить штормовое предупреждение, ожидаются порывы ветра до 27 м/с.